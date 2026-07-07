El maquillaje puede modificar la percepción visual de distintas facciones con la aplicación correcta de luces, sombras y delineados. El lápiz café ofrece un acabado más suave y natural que ayuda a definir la línea de las pestañas sin endurecer las facciones y que los ojos parezcan más grandes. Asimismo, puedes utilizar el efecto airbrush para que luzcan discretos: paso a paso.

Los especialistas recomiendan evitar líneas gruesas de color negro sobre todo el párpado, ya que pueden reducir visualmente el tamaño de la mirada, que puedes conjuntar con estos 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30. Es por ello que los ideales son los marrones, ya que funcionan para la mayoría de los tonos de piel y permiten crear un efecto de profundidad sin cerrar el ojo.

Cómo maquillar ojos pequeños con lápiz café para que parezcan más grandes|Pinterest

Así debes maquillar los ojos con tonos marrones

El primer paso consiste en preparar el párpado con una pequeña cantidad de corrector para unificar el tono de la piel y mejorar la duración del maquillaje. Es importante mencionar que una base uniforme evita que el delineado se transfiera al pliegue y facilita una aplicación más precisa.

Posteriormente, debes trazar una línea fina muy cerca del nacimiento de las pestañas superiores, sin aumentar demasiado el grosor hacia el centro del ojo. Esta técnica conserva el espacio visible del párpado y crea una definición discreta.

Cabe mencionar que el delineado debe aumentar ligeramente su grosor, únicamente en el tercio exterior del ojo, y terminar con un pequeño trazo ascendente.

El lápiz café puedes difuminarlo fácilmente en el extremo del delineado con un pincel pequeño o un hisopo, lo que aporta una transición más natural que un delineador líquido de alta intensidad.

Consejos de maquillaje

Los expertos recomiendan delinear únicamente el tercio exterior de las pestañas inferiores y difuminar el producto para evitar que el ojo luzca más pequeño. Por último, nunca debes completar todo el contorno inferior con un tono oscuro, ya que ello puede disminuir visualmente la apertura de la mirada, especialmente en ojos de dimensiones reducidas.