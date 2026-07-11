“No cuestiones mis métodos": Claudia se queja de las decisiones de Carmen con el Pin de MasterChef 24/7

Tener el Pin en MasterChef 24/7 no siempre es tan bueno para los cocineros, en especial por los problemas que sus decisiones pueden ocasionar. Es el caso de lo que pasó entre Claudia y Carmen, quienes tuvieron un malentendido por las prácticas sabatinas y provocó que todo el ambiente se inundara de tensión cuando la repostera le ofreció su lugar a Flor sin antes consultarlo con su compañera.

Y aunque Ramahá trató de intervenir para que las cosas se calmaran, ella insistió en que no entendía por qué había tanta molestia por el hecho de negarse a ir a la Dark Kitchen. Además, Claudia aseguró que en otras ocasiones ella ya ha querido darle consejos a Carmen acerca de qué es lo mejor para todos, pero su compañera simplemente se niega a escucharla y hasta le pidió que no pusiera en juicio sus elecciones como portadora del Pin.

"El otro día lo hice (darle recomendaciones) y me dijo: 'no cuestiones mis métodos' y aun así me eligió para otra cosa, aunque yo le dije que no. Fueron varias cosas y ella dice que no cuestione sus métodos, entonces, cómo la voy a interrumpir", expresó molesta, solo para después terminar con la charla de forma abrupta y terminar dándole por su lado a Nora, que estaba tratando de mediar.

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A pesar de que el plan de "Las Divas" era que solo los integrantes de "Las guapas de barrio" se quedaran con delantal negro para no volver a perder a uno de los suyos tras la salida de Diego, las cosas no salieron como lo esperaban y ahora algunos de ellos tendrán que enfrentarse en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7.

Los participantes que podrían quedar fuera de la cocina más famosa de México, son:

