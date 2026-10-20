Cómo maquillar las patillas para que el rostro luzca limpio

Las patillas es uno de los lugares más difíciles de poder maquillar y darle un acabado limpio y pulido. El secreto principal es poder difuminar el producto suavemente justo detrás de ellas con dirección a la línea del cabello.

Noviazgos, expulsión, eliminación, polémica y todo lo que se vivió en La Granja VIP; un repaso desde El Otro Lado de Los Realities

Es importante que no queden cortes de color o acumulación de producto atrapadas en el vello facial. Si esto ocurre pues el rostro se verá descuidado o sucio, es por esto que es importante que sigas cada uno de los pasos.

¿Cómo maquillar correctamente las patillas?

Preparación e hidratación previa

El primer paso es poder limpiar perfectamente la zona para que no queden restos de grasa o suciedad. Luego procede a aplicar tu crema hidratante o primer en el área cercana a la oreja. Ten en cuenta que una piel bien hidratada evita que los productos con color se cuarteen o formen grumos alrededor del vello.

Difuminado en reversa (detrás de la patilla)

Después debes aplicar tu base de maquillaje ligera, BB cream o protector solar con color, no te detengas bruscamente antes de la oreja. El excedente debe ser llevado con la brocha o esponja de manera suave por detrás de las patillas.

Trabájalo con movimientos circulares o ligeros toques para desvanecer el tono hacia la raíz del cabello sin llegar a saturar el vello de producto.

Limpieza de excesos (El truco del "rostro limpio")

En el caso de que accidentalmente hayas cubierto el pelo de la patilla con base y este se vea opaco o grisáceo tienes que tomar un hisopo humedecido con agua micelar o fijador de maquillaje.

Pásalo suavemente sobre los vellitos de la patilla para retirar el exceso de maquillaje. Esto devolverá el contraste natural a tu piel y hará que todo el lateral de la cara se vea limpio e impecable.

Control del vello rebelde

Por último, si tienes pelitos sueltos en la patilla el look se verá desordenado visualmente, es por esto que debes utilizar un cepillo de cejas limpio (spoolie) con un toque mínimo de gel transparente para cejas o cabello. Péinalos siguiendo la dirección natural del crecimiento hacia abajo o hacia atrás para enmarcar las facciones de forma ordenada.