Que la sala se vea y se sienta acogedora no solo depende de instalar lámparas en el techo, ya que hay otras opciones que influirán directamente en la comodidad, la percepción del espacio y el ambiente de una habitación, donde también puedes reutilizar las cajas de frutas con resultados que parecen de diseñador. Es por ello que traemos para ti estas ideas que parecerá que ves las películas en el cine.

Especialistas en diseño de interiores mencionan que la iluminación por capas genera una sensación más cálida, ideal en producciones cinematográficas, ya que el objetivo es distribuir la luz en la sala según cada actividad y evitar contrastes excesivos o zonas completamente oscuras, como es el espacio que hay entre el refrigerador y la pared, y que puedes aprovechar con estas 5 soluciones que casi nadie conoce.

Así puedes poner las lámparas en la sala

Las lámparas de piso cerca del sofá o de un sillón de lectura son otra de las opciones. Ello tiene el objetivo de aportar profundidad al espacio y mejora el confort visual cuando se leen libros, se conversa o se opta por descansar. Un plus sería instalar una pantalla de tela, la cual ayuda a difundir la luz de manera uniforme y evita reflejos molestos.

Cómo poner las lámparas en la sala para que se vea acogedor como en las películas|IA

Para crear un ambiente confortable, se puede optar por las lámparas de mesa, sobre todo las laterales o consolas. Esta opción evita que toda la atención recaiga en el techo y consigue un efecto visual más sofisticado, que es habitual en hoteles y salas diseñadas por profesionales.

Las tiras LED ocultas detrás del mueble para televisión, debajo de repisas o detrás de una consola ofrecen una iluminación ambiental discreta. Esta opción consume hasta 75% menos energía y su periodo de vida es 25 veces más que las bombillas.

Cabe mencionar que, para que la sala se vea acogedora para ver películas, se debe evitar a toda costa focos con temperaturas demasiado frías.