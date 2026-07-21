Así proteges tu cabello del daño por calor si usas plancha todos los días

Proteger el cabello del daño por calor es un requisito obligatorio si utilizas herramientas térmicas como la plancha o la secadora diariamente.

Las altas temperaturas degradan la queratina natural de la fibra capilar, evaporan la humedad interna y rompen los enlaces de hidrógeno, lo que se traduce en una melena opaca, quebradiza, áspera y llena de frizz.

Sin embargo, no es necesario que dejes de peinarte; aplicar técnicas de estilizado inteligente y productos de barrera te permitirá mantener tu look ideal sin sacrificar la salud de tu melena.

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Así puedes proteger tu cabello del daño por calor

El protector térmico es obligatorio y no negociable

Este producto actúa como un escudo invisible que distribuye el calor de forma uniforme por toda la heba, evitando que la plancha queme una sola zona de impacto directo.

Aplícalo sobre el cabello hpumedo o seco de medios a puntas antes de usar cualquier herramienta de calor. Busca fórmulas que contengan polímeros o siliconas solubles que sellen la cutícula.

Esto debes hacer para proteger tu cabello del calor de la plancha|Pexels: Polina Tankilevitch

Jamás pases la plancha sobre el cabello húmedo

Escuchar un sonido de siseo o ver vapor al plancharte significa que estás hirviendo el agua atrapada dentro de la corteza de tu cabello.

Este fenómeno destruye la estructura capilar interna de forma inmediata, creando microburbujas que tompen el cabello desde adentro. El cabello debe estar 100% seco antes de tocar la plancha.

Regula la temperatura según tu tipo de fibra capilar

El error más común es usar la plancha a su máxima potencia pensando que así el alisado será más rápido.

Así proteges tu cabello del daño de calor por la plancha|Pexels: Beyzanur K.

Si tienes cabello fino o teñido, no superes los 150°C. Si tu cabello es normal, mantén el rango entre 180°C Y 190°C. Solo si tu cabello es muy grueso y rebelde puedes usar 200°C.

Una sola pasada lenta es mejor que 5 rápidas

Deslizar la plancha repetidamente por el mismo mechón de cabello acumula calor residual extremo, deshidratando la zona por completo. Mejor divide el cabello en secciones pequeñas y delgadas.

