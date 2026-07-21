Daniel Goleman, psicólogo estadounidense: “La verdadera empatía no significa solo sentir el dolor de otra persona...”

Daniel Goleman, psicólogo y periodista estadounidense, es uno de los principales referentes en el estudio de la inteligencia emocional. Entre sus reflexiones más conocidas destaca una frase que redefine el concepto de empatía: “La verdadera empatía no significa solo sentir el dolor de otra persona, sino también sentirse impulsado a ayudarle”.

De acuerdo con el portal Psicología y Mente, esta reflexión forma parte de una visión más amplia sobre las relaciones humanas y el comportamiento social. A lo largo de su obra e investigaciones, Goleman ha señalado que la empatía es una habilidad fundamental para convivir con los demás, aunque su base se encuentra en el autoconocimiento y la comprensión de las propias emociones.

¿Qué significa la frase sobre la “verdadera empatía” de Daniel Goleman?

La frase de Daniel Goleman sugiere que la empatía va más allá de reconocer el sufrimiento ajeno. Para el especialista, no basta con comprender o sentir lo que otra persona experimenta, sino que también debe existir una disposición genuina para actuar y contribuir a aliviar ese sufrimiento.

Bajo esta perspectiva, la empatía se convierte en una herramienta que fortalece las relaciones humanas y fomenta conductas solidarias. Por ello, Goleman divide este concepto en tres dimensiones principales:

Empatía cognitiva: comprender lo que piensa o vive otra persona.

comprender lo que piensa o vive otra persona. Empatía emocional: sentir y conectar con las emociones de los demás.

sentir y conectar con las emociones de los demás. Empatía compasiva: actuar de manera solidaria para ayudar y generar un cambio positivo.

¿Cuál es la teoría de Daniel Goleman?

Además de sus aportaciones sobre la empatía, Daniel Goleman es reconocido por desarrollar la teoría de la inteligencia emocional. Esta propuesta sostiene que la capacidad para comprender, gestionar y utilizar las emociones de forma adecuada puede ser incluso más relevante que el coeficiente intelectual para alcanzar el éxito personal y profesional.

Aprender a conocer y controlar tus propias emociones.|(ESPECIAL/CANVA)

Según Goleman, la inteligencia emocional se construye a partir de cinco habilidades fundamentales:

Autoconciencia: reconocer las propias emociones y comprender cómo influyen en la conducta.

reconocer las propias emociones y comprender cómo influyen en la conducta. Autorregulación: controlar impulsos y manejar las emociones de manera saludable.

controlar impulsos y manejar las emociones de manera saludable. Automotivación: mantener el enfoque y la perseverancia para alcanzar objetivos.

mantener el enfoque y la perseverancia para alcanzar objetivos. Empatía: comprender las emociones y necesidades de otras personas.

comprender las emociones y necesidades de otras personas. Habilidades sociales: establecer relaciones positivas y comunicarse de manera efectiva.

¿Quién es Daniel Goleman, el psicólogo que revolucionó la inteligencia emocional?

Daniel Goleman es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense nacido en California. Desde temprana edad estuvo rodeado por un entorno académico, ya que sus padres eran profesores universitarios, lo que influyó en su interés por el conocimiento y la investigación.

A lo largo de su trayectoria, se ha convertido en una de las voces más influyentes en el estudio de las emociones y el comportamiento humano. Además, obtuvo un doctorado en Psicología Clínica y Desarrollo de la Personalidad en la Universidad de Harvard, formación que respaldó gran parte de sus investigaciones sobre inteligencia emocional y empatía.

Las ideas de Daniel Goleman continúan siendo una referencia para comprender cómo las emociones influyen en la vida cotidiana. Su visión de la empatía recuerda que entender a los demás es importante, pero que la verdadera diferencia surge cuando esa comprensión se transforma en acciones concretas para ayudar.