El lenguaje oculto de los cubiertos: SECRETOS y tips al estilo MasterChef 24/7 que todo experto domina

En medio de los retos, las clases y el estrés que se vive día a día en el universo MasterChef 24/7 , existe un detalle que hasta el momento ha pasado desapercibido para los cocineros pero que es CRUCIAL a la hora de comer en un restaurante... ¿sabías que los cubiertos tienen su propio código? ¡Su acomodo en el plato puede decir si ya terminaste de comer, si pausaste o incluso si te gustó la comida o no!

¿Cuál es el "código" de los cubiertos que podría impresionar a los Jueces de MasterChef 24/7?

Cada pequeño detalle cuenta en las competencias de MasterChef 24/7: ya no se trata sólo de que la comida sepa bien, sino que ahora los cocineros deben crear recetas originales, conservar su estación de trabajo limpia y tener bien dominada la técnica del emplatado perfecto ... ¡por supuesto, la posición de los cubiertos tiene mucho que ver!

El lenguaje de los cubiertos es súper útil para comunicarte con el mesero sin decir una sola palabra, pero también le da un plus extra de presentación al plato; por ello, te presentamos una guía rápida de cómo deberías acomodarlos en un restaurante.

DURANTE LA COMIDA:

Si estás platicando, fuiste al baño o simplemente te estás tomando un respiro pero vas a seguir comiendo:

ACOMODO: Forma una "V" invertida con el cuchillo y el tenedor sobre el plato (como el techo de una casa).

¿CÓMO DEBE VERSE?: El tenedor va a la izquierda con las puntas hacia abajo y el cuchillo a la derecha con el filo hacia adentro. No deben tocarse.

LISTO PARA EL SIGUIENTE PLATO:

Si ya terminaste tu platillo y estás listo para el siguiente tiempo:

ACOMODO: Cruza los cubiertos en forma de cruz en el centro del plato.

¿CÓMO DEBE VERSE?: El cuchillo se coloca -con el filo hacia abajo- de forma horizontal en el centro del plato y el tenedor de forma vertical cruzándolo por encima.

¿TE GUSTÓ LA COMIDA?

Si la comida estuvo espectacular y quieres demostrar tu aprobación:

ACOMODO: Pon el cuchillo y el tenedor en posición horizontal, paralelos entre sí, cruzando el plato de izquierda a derecha.

¿CÓMO DEBE VERSE?: El mango de ambos cubiertos debe quedar hacia el lado izquierdo. El filo del cuchillo hacia arriba y las puntas del tenedor hacia la derecha.

¿NO TE GUSTÓ?

Si de plano la experiencia o el platillo no fueron de tu agrado, entonces puedes hacer lo siguiente:

ACOMODO: Se forma una "V" invertida igual que en la pausa, pero acá sí se entrelazan el cuchillo con el tenedor.

¿CÓMO DEBE VERSE?: Mete la punta del cuchillo entre los dientes del tenedor. Es la señal universal de que algo falló.

HE TERMINADO MI PLATO:

Si ya quedaste satisfecho y pueden retirar el plato:

ACOMODO: Hay dos formas tradicionales, aunque en ambas los cubiertos deben simular las manecillas de un reloj:

¿CÓMO DEBE VERSE?

Estilo vertical (6:30) : Coloca el tenedor y el cuchillo juntos en el centro del plato de forma vertical, con los mangos apuntando hacia ti (hacia abajo).

: Coloca el tenedor y el cuchillo juntos en el centro del plato de forma vertical, con los mangos apuntando hacia ti (hacia abajo). Estilo diagonal (4:20): Coloca ambos cubiertos juntos cruzando el plato de forma diagonal, con los mangos apuntando hacia la esquina inferior derecha.

¡Y recuerda este SECRETO en caso de que haya en la mesa cubiertos que no conozcas! Durante toda la comida, la regla de oro para no confundirte es usar los cubiertos de afuera hacia adentro (los más alejados del plato primero).

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?