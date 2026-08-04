¿Cómo saber cuál es tu estación de colorimetría para elegir la ropa que mejor te resalta?

La colorimetría es la ciencia de la belleza que analiza cómo interactúa la luz reflejada en los colores de la ropa con los tonos naturales de tu piel, ojos y cabello.

Al descubrir tu paleta cromática personal, dejas de adivinar qué prendas te favorecen y pasas a seleccionar colores que iluminan tu rostro, disimulan imperfecciones y te aportan un aspecto vital inmediato.

Este sistema agrupa las características físicas humanas en cuatro grandes estaciones climáticas: primavera, verano, otoño e invierno. En lugar de seguir tendencias pasajeras que pueden apagarte o hacerte lucir cansada, identificar tu estación te da el poder de construir un armario inteligente y armónico.

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Así puedes saber cuál es tu estación de colorimetría

Paso 1: Identifica tu subtono de piel

Observa tus venas en la muñeca bajo luz natural; si se ven azuladas o moradas, eres fría; si lucen verdosas, eres cálida. También puedes colocar una tela dorada y una plateada bajo tu rostro desmaquillado: la plata resalta las pieles frías y el oro a las cálidas.

Esta es la estación de colorimetría que te favorece, según tu piel|Pexels: Artem Podrez

Paso 2: Mide el contraste de tus facciones

Compara el color de tu cabello y tus ojos con el tono de tu piel. Si hay una diferencia muy marcada, tu contraste es alto, pero si tus tonos son muy similares o se mezclan suavemente, tu contraste es bajo.

Paso 3: Determina el brillo de tu rostro

Observa la claridad general de tus ojos y cabello. Las personas con ojos muy cristalinos o cabello con destellos vibrantes pertenecen a estaciones brillantes, mientras que quienes tienen tonos más ahumados, mates o grisáceos pertenecen a estaciones suaves o de bajo brillo.

La forma correcta de definir tu estación de colorimetría|Pexels: Magda Ehlers

Paso 4: Descubre tu estación definitiva

Cruza tus resultados para encontrar tu grupo. Si eres cálida y de bajo contraste, eres otoño. Si eres cálida y de alto brillo, eres primavera. Si eres fría y de alto contraste, eres Invierno. Si eres fría y de bajo contraste, eres verano. Después, elige los colores que más favorezcan a tu estación de colorimetría.

