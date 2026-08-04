¡Hermano de Ixdtit rompe el silencio y lanza fuerte acusación contra su ex cuñado!

Tras un episodio de llanto y quiebre emocional donde la participante de la cocina más famosa de México, Ixdit no recibió un mensaje de su hijo Santy en la emisión del domingo 2 de agosto, el hermano de la cocinera rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos por los cuales su sobrino no fue le mandó un mensaje a su mamá.

Durante la última gala de eliminación de MasterChef 24/7 los cocineros que se enfrentarían en el último reto recibieron algunos mensajes de sus familiares, sin embargo, lo que llamó la atención fue el descontento de Ixdit porque su video especial fue con palabras de Emmanuel, exparticipante con quien se le relacionó sentimentalmente, durante la grabación el semblante de la participante fue de enojo y aunque agradeció las palabras de Emmanuel expresó que ella deseaba ver a su hijo y que se le hizo injusto que fue la única a la que no le presentaron a su familia.

Tras expresar públicamente que no estaba de acuerdo con lo que pasó, Ixdit rompió en llanto dentro del Mundo de MasterChef 24/7 situación que provocó que “Las Divinas” la comprendieran, abrazaran y estuvieran a su lado, horas después de lo ocurrido el hermano de la participante expresó en sus redes sociales qué es lo que realmente estaba pasando y el por qué no se presentaron imágenes de su sobrino.

¿Por qué Ixdit no recibió el mensaje de su hijo?

A través de redes sociales el hermano de Ixdit realizó una serie de comentarios en videos de la cuenta de MasterChef 24/7 aclarando que todo se debe a que no tiene contacto con el menor y que todo lo que pasó fue por la expareja de Ixdit.

Más tarde compartió una serie de videos donde aclaró todo lo que pasó, primero mostró imágenes donde se le ve con Emmanuel, ahí los dos señalaron que ya se conocieron que que están para apoyarla, después mostró unos videos que aparentemente le grabaron sus sobrinos donde le indicaban que desde afuera la estaban apoyando y que “ella era mera cereza del pastel”.

Finalmente tras mostrar el material de apoyo hacia su hermana, teodorothor1 como se hace llamar en redes sociales indicó que le rompió el corazón ver la situación por la que estaba pasando su hermana pero que todo lo que ocurrió fue que el menor ha grabado videos y mandando mensajes de apoyo pero el padre no esta firmando los permisos para poder autorizar que salga en pantalla, sin embargo, él se comprometió a hacer todo lo posible para llevárselo.