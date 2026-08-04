¿Quién gana HOY 4 de agosto el Collar de Inmunidad Individual de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La competencia de Survivor México La Reliquia en Llamas se pone cada vez más emocionante : el reality llegó a sus últimas semanas de transmisiones y la supervivencia se pone cada vez más intensa, sobre todo porque más allá del juego en equipo los sobrevivientes deben cuidar también su trabajo individual ahora que habrá Doble Eliminación ; por eso, ganar el Collar de Inmunidad se convirtió en una meta importante... ¿pero qué pasará hoy?

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 22 de julio

¿Quién gana el Collar de Inmunidad Individual de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Ayer lunes, Halcones se anotó dos importantes victorias grupales -ganaron tanto el Juego por la Recompensa como el Juego por los Suministros- que, sin duda, les dieron mucho ánimo y energía para continuar con los retos extremos y los complicados circuitos dirigidos por "Warrior".

Los Halcones se llevaron tres pizzas de Recompensa y papas, cebollas, tomates, ajos, pasta y café como Suministros; sin embargo, la tribu no debe confiarse porque, a nivel equipo, Jaguares -que quedó bastante dañado con la salida de Erick- también tuvo un importante avance al ganar el Tótem de la Inmunidad Grupal.

A nivel personal, Jaguares también anda bastante bien, pues el último Collar de Inmunidad Individual quedó en manos de su integrante Ahaní Izali, quien recibió este beneficio entre gritos de alegría y enormes sonrisas, esto luego del hallazgo de un papiro sorpresa que le permitió arrebatarle el collar a Aurélie, la ganadora original... ¡como ves, no todo es para siempre y hoy este elemento cambiará de manos!

¿Quién obtendrá el Collar de Inmunidad Grupal este martes 04 de agosto del 2026? Con cada vez menos sobrevivientes en la competencia, la nueva Doble Eliminación y las traiciones y estrategias a la orden del día, no cabe duda de que este beneficio es más deseado que nunca... ¡no te pierdas el programa para descubrir todas las intensas sorpresas que "Warrior" tiene preparadas para hoy!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: