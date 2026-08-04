Las primeras canas suelen aparecer a partir de los 35 años, aunque la edad exacta depende en gran medida de la genética o del estilo de vida de cada mujer. No obstante, en el mercado hay 7 tintes de pelo que ayudan muy bien a disimularlas, al igual que estas 6 opciones para las mayores de 50 con un bajo mantenimiento.

Los especialistas recomiendan colores que se mezclen con el tono natural del cabello para evitar contrastes marcados y prolongar el tiempo entre aplicaciones de tinte. Cabe destacar que elegir un color adecuado también ayuda a conservar un aspecto uniforme sin necesidad de cambios drásticos, como es el estilo minimalista de sombras con lápiz: es lujo tipo menos es más.

Los 7 tintes para disimular canas después de los 30

1. Rubio beige: Es una mezcla equilibrada entre tonos cálidos y fríos que aporta luminosidad al rostro sin crear una diferencia marcada con las primeras canas.

7 tintes de pelo ideales para disimular las primeras canas después de los 30|IA

2. Castaño avellana: Es un color suave que aporta calidez y mantiene un aspecto natural. Es ideal para quienes desean cubrir las primeras canas sin modificar completamente su imagen.

3. Cobrizo suave: Puede funcionar en personas con bases cálidas. Este color aporta brillo y hace menos visibles algunos cabellos blancos cuando la cantidad de canas todavía es baja.

4. Rubio miel: Es una tonalidad clara que mezcla reflejos dorados y beige para integrar las primeras canas de forma gradual.

5. Castaño claro: Se acerca al color natural de muchas personas y reduce la diferencia entre la raíz y el resto del cabello.

6. Rubio oscuro ceniza: Es otra alternativa popular. Gracias a sus matices fríos, este color integra mejor los cabellos blancos y evita reflejos anaranjados con el paso de las semanas.

7. Bronde: Es una combinación entre rubio y castaño. También es una de las opciones con menor mantenimiento. Al incorporar reflejos de distintas intensidades, la aparición de canas es menos evidente.