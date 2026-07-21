¿La carne se lava? Tips de MasterChef 24/7 para usarla correctamente en tus recetas

La carne roja es un ingrediente que no falta en la mayoría de cocinas y que es muy útil para preparar toda clase de recetas al estilo MasterChef 24/7. Y aunque encontrar los sabores y el punto exacto de cocción es relativamente sencillo, se conocen diferentes mitos sobre el uso de este ingrediente, como si se se tiene que lavar antes de pasarse al fuego o se pone directamente tal como se compró.

La respuesta sencilla es no, la carne no debe ponerse bajo un chorro de agua ni en mezclas con desinfectantes. Esto porque contrario a lo que se piensa, no elimina las bacterias propias de estos ingredientes, sino que aumenta el riesgo de que se transfieran a las superficies por el "salpicado" que inevitablemente ocurre, según un artículo de The Ohio State University.

La carne roja no se debe lavar nunca|Freepik

¿Cuáles son los riesgos de lavar la carne?

El principal motivo por el que NUNCA se tiene que lavar la carne, es porque propicia el riesgo de contaminación cruzada, facilitando la profileración de bacterias hasta a un metro desde el fregadero o la zona donde se lavó, menciona un informe de Michigan State University. Es por esto que hasta en las cocinas profesionales que son iguales a las de MasterChef 24/7 se evitan estos procedimientos y forma parte de las buenas prácticas a seguir al momento de preparar alimentos.

Lavar la carne aumenta el riesgo de contaminación cruzada|Freepik

Y es que si bien hay ciertas bacterias que vienen en las proteínas, usualmente basta con darles una buena cocción para que dejen de ser una amenaza latente para la salud. No obstante, cuando se esparcen por las tablas de picar, los cuchillos o hasta las vajillas, resulta mucho más complicado de controlar y erradicar con detergentes tradicionales.

¿Es seguro lavar la carne con vinagre y limón?

Otra de las creencia que existen en torno a la salubridad de la carne roja, es que se tiene que limpiar con mezclas de vinagre y limón para "matar" cualquier virus y dejarla apta para el consumo. Sin embargo, este método tampoco tiene un sustento científico y realmente no tiene la efectividad que muchas personas piensan.

En este sentido, un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos menciona que lavar, enjuagar o marinar la carne roja en vinagre con jugo de limón NO destruye las bacterias. Además de que en el proceso de incluir la proteína y luego lavar los recipientes, también existe el riesgo de incentivar la contaminación cruzada.