Los 5 estilos de uñas cortas que están conquistando el verano 2026; son ideales en mujeres de 45 años y más

El verano de este 2026 está dando mucho de qué hablar en cuanto a nuevas modas y el regreso de algunos clásicos, sobre todo cuando hablamos sobre uñas y demás estilos que son del gusto de las mujeres y que poco a poco se han convertido en tendencia.

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Si bien, la tendencia en uñas cortas para el verano 2026 han dado mayor enfoque al minimalismo elegante así como los acabados luminosos o tonos pastel inspirados en la naturaleza, hay diseños para todo tipo de gustos, donde también destacan los estilos llamativos.

Estilos de uñas en tendencia para verano de 2026

Conoce los diseños de uñas que están acaparando las miradas esta temporada gracias a su frescura así como a lo sutil que lucen:

