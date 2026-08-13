Los 5 estilos de uñas cortas que están conquistando el verano 2026; son ideales en mujeres de 45 años y más
¿Sin ideas para tu nuevo diseño de uñas? ¡No te pierdas las tendencias que están conquistando este verano de 2026!
El verano de este 2026 está dando mucho de qué hablar en cuanto a nuevas modas y el regreso de algunos clásicos, sobre todo cuando hablamos sobre uñas y demás estilos que son del gusto de las mujeres y que poco a poco se han convertido en tendencia.
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Si bien, la tendencia en uñas cortas para el verano 2026 han dado mayor enfoque al minimalismo elegante así como los acabados luminosos o tonos pastel inspirados en la naturaleza, hay diseños para todo tipo de gustos, donde también destacan los estilos llamativos.
Estilos de uñas en tendencia para verano de 2026
Conoce los diseños de uñas que están acaparando las miradas esta temporada gracias a su frescura así como a lo sutil que lucen:
- Amarillo mantequilla (Butter Yellow): Este tono suave y un tanto cremoso realza de gran manera las manos bronceadas, lo cuál le ha valido para ser uno de los estilos más llamativos y vanguardistas de la temporada.
@samrosenails in love with butter yellow 🧈💛 @essie atelier at the bay ✨ linked in sf ✨ #nails #nailart #nailinspo #butteryellow #butteryellownails #yellow #spring #springnails #essie #pastelnails #diynails ♬ twilight zone - Ariana Grande
- Azul cielo y lavanda: Estas alternativas son tan frescas como relajadas, pues son ideales tanto para una escapada a la playa y piscinas, así como para una tarde por la ciudad, luciendo tan sutiles como llamativas.
@nailsbyalsn a fun little blue + purple aura mani w a subtle shimmer 🩵☁️🙈 * items used listed on my amzn + story :-) ————- *aff #nailinspo #summernails #bluenails #essie #auranails ♬ Originalton - ig westezu
- Rosa lechoso y Blush: Los tonos traslúcidos han llegado para quedarse y si sumamos el efecto que dan los colores pálidos que resaltan un aspecto limpio, saludable y pulido, estamos frente a una de las combinaciones ganadoras.
@alissiachristidis
Nothing beats milky pink nails♬ original sound - cdt TORRECES - heidswife2026
- Rojo cereza suave: Esta variante un tanto vibrante como sofisticada es ideal para las mujeres que buscan un toque clásico de fuerza así como sutil, pues es uno de los colores que nunca pasan de moda y esta temporada es ideal para lucirlo.
@mariawedding from chocolate glazed donut nails to cherry glazed 🥰🍒🍷🧣🍁💌 #creatorsearchinsights #cherryglazednails #cherrychromenails #fallnails2024 #chromenails #glazeddonutnails ♬ original sound - Maria Wedding
- Pearl Shell Nails: Los acabados cromados, así como perlados o nacarados que reflejan la luz como una perla o un brillo de labios están conquistando las redes, pues lejos de ser un estilo que pertenece a cierto sector, cada vez más mujeres se atreven a estas combinaciones frescas.
@priere._.studio Pearl Powder✨🤍 #프리에르네일 #knail #powdernails #nailinspo #koreanail ♬ original sound - keki