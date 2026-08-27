Cómo tejer una bolsa de crochet: 6 ideas de modelos en forma de flor, elegantes y originales
Todos te van a preguntar dónde conseguiste tu bolso de rosa o de margarita. Checa estas ideas para tejer una hermosa bolsa de crochet con forma de flor.
Como técnica de tejido, el ganchillo ofrece muchísimas posibilidades para explotar nuestra habilidad y creatividad, no solo en la creación de figuras decorativas sino también todo tipo de accesorios. Seguramente has visto bolsos o mochilas de este material y te gusta mucho su acabado suavecito y boho-chic. Pero, ¿has visto bolsas de crochet con forma de flor? A continuación te compartimos algunos diseños que te van a encantar y querrás intentar.
6 ideas para tejer una bolsa de crochet con forma de flor
1. En forma de rosa
Comenzamos la lista con un diseño prácticamente irresistible: un bolso con la forma y pétalos de una rosa de color rojo; tiene silueta circular, tiene un borde firme y es de asa sólida. Esta creadora de contenido hizo un tutorial detallado para aprender a hacerlo.
2. Con forma de lirio
Aquí tenemos un diseño mucho más exótico y que se antoja muchísimo para unas vacaciones a un sitio tropical. Es una bolsa de crochet con forma de flor de lirio, con grandes pétalos alargados y varias tonalidades.
3. Como tapete de flores
Este tutorial no se enfoca en una sola flor grande sino un diseño de bolsa con un patrón de flores iguales y en una sola tonalidad. Es como un tapete natural, que puedes adaptar al tamaño que prefieras.
4. Bolsa de crochet en forma de flor pequeña
Si quieres una bolsa de crochet que pueda servirte como un monedero o para guardar objetos pequeños como tu celular o tu cartera, te va a gustar mucho este tutorial. Se trata de un diseño pequeño en forma de margarita, para colocarle un cordón y llevar cruzado cuando salgas de casa.
5. Forma abstracta
Este diseño tiene una clara inspiración floral, pero resulta más discreto y abstracto que el resto. Puede ser una buena opción si quieres usar tu bolsa en situaciones diversas; aunque es casual, tiene un aspecto sofisticado.
6. Circular y en 3D
Aquí, la flor no ocupa por completo la superficie del bolso pero sí gran parte; tiene pétalos en 3D y se hizo en una tonalidad muy fácil de combinar. La técnica que se empleó se llama punto tunecino.