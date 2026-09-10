Cómo tejer un organizador de ropa interior y calcetines a crochet para colgar dentro del clóset

Si no tienes los cajones suficientes o son inadecuados para guardar toda tu ropa interior y calcetines, no te preocupes, te enseñamos una forma de crear tu propio organizador crochet para que aproveches los espacios sin utilizar del closet. El proyecto básicamente consiste en colgar dentro de tu closet una base vertical hecha con varios cajoncitos o bolsillos (dependiendo del diseño de tu preferencia) y colgarlos con un gancho en la parte superior de tu armario.

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¿Qué materiales necesitas para hacer el organizador a crochet?

Si todo esto ya te pareció buena idea, estos son los materiales que vas a necesitar para crear tu propio organizador de ropa interior y calcetines:



Estambre de grosor medio

Un gancho adecuado para el material

Tijeras

Aguja lanera

Cinta métrica

Recuerda que la idea es que sean materiales muy resistentes para que tu organizador soporte el peso de la ropa que vas a guardar en él. Usa los tonos que quieras; recuerda que puedes jugar con los colores para identificar más fácilmente dónde has guardado cada cosa.

¿Cómo tejer la base del organizador?

El primer paso es medir el espacio que tengas disponible en el closet. Con base en la cantidad de ropa que quieres guardar, decide qué tan ancho y largo quieres que sea. Segundo, haz la cadena del ancho elegido y trabaja varias vueltas de punto bajo hasta conseguir un rectángulo. Si quieres que quede más resistente, no dudes en dar una vuelta adicional. Para el tercer paso, vas a marcar los espacios donde quieres poner los cajoncitos o bolsillos, dependiendo del tipo de organizador que desees construir.

¿Cómo hacer los cajones para el organizador?

Es muy importante que, si decides hacerlos tipo cajón, los refuerces muy bien, al igual que la base; incluso entre cajón y cajón puedes ocultar un cuadrado firme de cartón, para que no pierda su forma.

|Pinterest Loop Haven Studio

¿Cómo hacer los bolsillos para ropa interior y calcetines?

Si te llamó la atención uno con bolsillos, teje por separado pequeños rectángulos. Una vez terminado, colócalo sobre la base y cose los laterales y la parte inferior, dejando libre la zona superior.

|Pinterest Modern Home Crochet Patterns

¿Cómo colgar el organizador dentro del clóset?

Puedes tejer la estructura con un gancho de ropa resistente o una varilla de madera. Recuerda que todo lo que hagas debe estar reforzado, para darle resistencia.