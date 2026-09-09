Cómo tejer un zapatero u organizador de pared a crochet para mantener todo en orden

Si tienes poco espacio en tu casa y quieres encontrar la forma de mantener el orden, puedes hacer un zapatero u organizador de pared a crochet. Hacer tú misma esta idea te puede ahorrar mucho dinero y decorar tu casa de una forma muy especial. La idea es crear una base tejida resistente y añadir bolsillos donde puedas guardar zapatos, accesorios, juguetes, productos pequeños o incluso objetos que suelen terminar desperdigados.

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¿Qué necesitas para hacer un organizador a crochet?

Si todo esto te parece buena idea, estos son los materiales que vas a necesitar para crear tu propio zapatero:



Estambre de grosor medio o grueso

Un gancho adecuado para este hilo

Tijeras

Aguja lanera

Cinta métrica

Varilla de madera, tubo ligero o barra para cortina (este será para colgarlo)

Recuerda que es muy importante que, antes de tejer, midas el espacio donde lo piensas colocar para determinar el tamaño de la pieza que vas a crear.

¿Cómo se teje la base del zapatero?

Lo primero es hacer una cadena del ancho que quieras para tu organizador. Posteriormente, vas a trabajar varias hileras de puntos bajos o medios puntos altos hasta obtener un rectángulo del tamaño deseado. Recuerda que, para que este quede resistente y soporte el peso, debes evitar tejer patrones flojos. Si crees que lo que vas a guardar ahí es muy pesado, puedes reforzar los bordes realizando una o dos vueltas adicionales de punto bajo.

¿Cómo hacer los bolsillos para guardar zapatos?

Cada uno de los bolsillos lo puedes realizar como un rectángulo independiente. Es muy importante que las piezas sean ligeramente más anchas que el objeto que quieres guardar.

|Pinterest Stitch Bloom

Después, deberás coser la parte inferior de los laterales sobre la base; obviamente, debes dejar la parte superior abierta para que ahí puedas guardar las cosas. Puedes hacer varios bolsillos.

¿Cómo colgar el organizador a crochet?

En la parte superior puedes tejer una serie de pequeñas presillas por donde pase una varilla. Otra gran opción es tejer un canal similar al que tienen algunas cortinas para que ahí metas el tubo o varilla de madera.