Cómo usar el blush correctamente para levantar y estilizar las facciones según los maquillistas

El blush puede convertirse en una herramienta de maquillaje que te puede hacer lucir fresca. Sin embargo, una mala aplicación podría jugarte en contra recuerda que la clave no solo está en elegir un tono bonito y aplicarlo sin una técnica. Sigue leyendo para que aprendas todos los beneficios de un blush; sobre dónde y cómo aplicarlo para crear luminosidad, resaltar pómulos y crear un efecto visual de elevación sin necesidad de recurrir a un maquillaje demasiado eleborado.

De acuerdo con especialistas en el maquillaje la aplicación, color, tipo de textura del blush así como el tipo de piel de cada mujer influye mucho para obtener una buena técnica y crear un rostro pulido, juvenil y elegante.

¿Dónde aplicar el blush para levantar y estilizar el rostro?

La aplicación del blush puede cambiar por completo el resultado del maquillaje, por eso es importante saber donde colocarlo. Para conseguir un efecto visual de elevación uno de los trucos está en poner el producto en la parte alta de los pómulos y difuminarlo suavemente en dirección hacia las sienes.

Con esta técnica ayudarás a que visualmente se vea un rostro más definido y estilizado ya que dirige la atención visualmente hacia la parte superior. En cambio, concentrar el blush en el centro de las mejillas como varias personas lo utilizan dara un acabado de apariencia de rostro redondo.

Los maquillistas suelen recomendar comenzar con poca cantidad de producto y aumentar la intensidad poco a poco. Lo importante es evitar las líneas marcadas y conseguir una transición suave entre el blush y el resto del maquillaje.

También conviene adaptar la técnica a la forma del rostro. Si tienes facciones redondeadas y quieres alargarlas visualmente, puedes llevar el color hacia arriba y hacia afuera. Si tu rostro es alargado, puedes concentrar un poco más en las mejillas y difuminarlo de manera horizontal para equilibrar las proporciones.

¿Qué tipo de blush elegir y cómo difuminarlo correctamente?

Para lograr un rostro con un color de mejillas natural es importante elegir correctamente qué tipo de blush se adapta mejor a nuestra piel. A continuación te dejamos algunas opciones de color y cómo debe aplicarse.



Blush en crema o líquidas: Son aquellas que dan una pigmentación más profunda y suele integrarse fácilmente con la piel, aporta un efecto fresco y natural.



Son aquellas que dan una pigmentación más profunda y suele integrarse fácilmente con la piel, aporta un efecto fresco y natural. Blush en polvo: Este tipo de blush es uno de los básicos para aquellas mujeres que no les gusta complicarse en las técnicas de difuminación. Lo mejor de este tipo es que dan un acabado más aterciopelado y ayuda a controlar el brillo.



Este tipo de blush es uno de los básicos para aquellas mujeres que no les gusta complicarse en las técnicas de difuminación. Lo mejor de este tipo es que dan un acabado más aterciopelado y ayuda a controlar el brillo. Tintas: Existen tintas de labios que también se adaptan como blush, estas son ideales para aquellas personas que quieren reducir el uso de maquillaje. En su mayoría este tipo de blush es de larga duración así que es ideal para aquellas que no les guste pasar varias horas en el espejo para retocar el maquillaje.

Para cualquier tipo de blush lo mejor es aplicarlo con una brocha suave, una esponja o las yemas de los dedos, según la textura del producto. Difumina con movimientos ligeros, sin arrastrar demasiado el maquillaje que ya tienes en la piel.

En cuanto al color, los tonos rosados aportan una apariencia delicada, mientras que los durazno dan calidez y los tonos malva pueden ofrecer un acabado más sofisticado. La mejor elección dependerá de tu tono de piel.