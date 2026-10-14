Ideas DIY: 3 ideas de murciélagos voladores 3D para la entrada de tu hogar en Halloween

Las manualidades han llegado para ayudarnos a resolver muchas cosas en ocasiones especiales. Ahora, ante la llegada de Halloween, muchas personas están recurriendo a prácticas como las ideas DIY (Hazlo tú mismo) para crear la decoración de sus casas y sus disfraces.

Noticias Hidalgo del 13 de octubre 2026

El movimiento DIY está en pleno auge y muchas personas se han animado a crear con sus propias manos. No se necesitan de grandes herramientas ni de conocimientos especiales ya que los proyectos son muy fáciles de hacer y de distintos niveles de complejidad.

Ideas DIY en Halloween

Elegir proyectos de ideas DIY para Halloween es una gran opción para crear decoraciones únicas y originales. Además, el proceso se convierte en una actividad entretenida para compartir en familia o relajarse explorando el ingenio y la creatividad.

Por otro lado, cuando nos encontramos con el resultado final, las ideas DIY no solo reflejan el toque personal y el estilo propio en cada rincón del hogar, sino que también aporta la satisfacción de dar una segunda vida a objetos en desuso con un impacto visual espeluznante y original en Halloween.

¿Cómo hacer murciélagos voladores?

Si en la previa de esta fecha tan especial de octubre aun no decides qué decoración implementarás en tu casa, las siguientes 3 ideas DIY te ayudarán a transformar la fachada o el recibidor de tu casa en un espacio lleno de misterio, encanto y dinamismo.

En este marco, los proyectos que te presentamos están inspirados en una de las tendencias decorativas más impactantes y sencillas de lograr. Se trata de los murciélagos voladores en 3D con los que podrás darle un toque distintivo a este Halloween 2026:

Bandada de murciélagos en cartulina negra para la puerta y paredes

Esta es la opción clásica y elegante que crea el efecto de un enjambre saliendo directamente del interior de tu casa o rodeando la puerta principal.

Materiales: Cartulina o papel de construcción negro, tijeras, cinta adhesiva de doble cara (o masilla adhesiva reutilizable) y una plantilla con 3 o 4 tamaños de murciélagos.

Paso a paso



Dobla la cartulina por la mitad y dibuja la mitad del contorno de un murciélago usando la plantilla (así garantizarás simetría perfecta). Recorta las figuras en varios tamaños para simular perspectiva (los más pequeños más arriba/lejos, los más grandes más cerca). Marca un pliegue firme en el centro del cuerpo y a los lados de las alas para dar el volumen 3D. Pégalos en la pared lateral o en la puerta formando una diagonal ascendente o en espiral, simulando que van levantando el vuelo.

Murciélagos colgantes 3D de cartón de huevo con ojos brillantes

Ideales para colgar en el marco de la puerta, el tejadillo o la galería de entrada, creando movimiento real cada vez que corre un poco de viento.

Materiales: Cartones de huevo reciclados, pintura acrílica negra, pincel, ojos móviles (o pintura brillante/fluorescente), hilo transparente (de pescar) y tijeras.

Paso a paso



Corta tiras de 3 cavidades del cartón de huevo. La cavidad central será la cabeza y cuerpo, mientras que las dos laterales serán las alas. Recorta arcos en la parte inferior de las cavidades exteriores para darle la forma puntiaguda característicamente alada. Pinta la estructura por completo con pintura negra y deja secar. Pega los ojos móviles en la cavidad central y haz un pequeño orificio superior para pasar el hilo transparente. Suspéndelos a diferentes alturas sobre el pórtico o entrada.

Murciélagos luminosos en 3D hechos con botellas de plástico

Una alternativa ecológica y resistente a la intemperie (lluvia o viento), perfecta si la entrada de tu casa está expuesta al exterior, con el plus de brillar por la noche.

Materiales: Botellas de plástico PET transparentes u oscuras, marcador permanente, pintura o marcadores negros, luces LED pequeñas a batería (o tiras reflectantes) y alambre/hilo transparente.

Paso a paso

