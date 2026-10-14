Detienen en aeropuerto a Naim Darrechi tras controversia con la mamá de Abelito:

Este miércoles 14 de octubre trascendió que el influencer español conocido como Naim Darrechi habría sido detenido en el Aeropuerto de Madrid, en su país natal, esto luego de que se hiciera viral la denuncia de la mamá de Abelito contra este.

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La noticia se dio a conocer de la mano del creador de contenido mexicano Derek Trejo, quien compartió lo que sucedía al momento a través de sus redes sociales, por lo que los seguidores de “el ex” de Yeri Mua comenzaron a especular sobre los motivos de esta presunta detención.

Detienen a Naim Darrechi en aeropuerto de Madrid

Cuando Derek Trejo compartía sobre su nuevo viaje, este subió una historia informando que acababan de detener a Naim, señalando lo siguiente:

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo en este momento, voy a hablar con su familia. Espero que todo esté bien”; declaró Derek en sus historias luciendo afectado y conmocionado.

De momento no se sabe cuál fue el motivo por el que detuvieron al influencer español, pues es sabido que en los últimos años es uno de los creadores de contenido más polémicos, siendo que hace pocos meses también fue detenido en México por llevar un “vape”.

La nueva detención de Naim Darrechi tras acciones legales de mamá de Abelito

El pasado 27 de septiembre el creador de contenido conocido como Abelito celebró su fiesta de cumpleaños y de acuerdo con algunos videos filtrados, se logra ver cómo es que Naim baila de manera un tanto invasiva con la mamá de Abelito, Cristina Romero Álvarez.

Ante esto, Cristina se pronunció y aseguró que emprendería medidas legales contra los involucrados, por lo que no se sabe la relación que tenga esta nueva detención con los hechos ocurridos en la fiesta de Abelito.

¿Quién es Naim Darrechi?

En los últimos años Naim ha ganado visibilidad dentro de las redes sociales, donde comparte videos de su día a día y de los blogs que sube a YouTube con más creadores de contenido, aunque hoy en día ha comenzado a dar sus primeros pasos en la música, esto tras la relación que tuvo con Yeri MUA.