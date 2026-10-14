9 imágenes de uñas bonitas que puedes tomar como inspiración para tu manicura

Si buscas renovar tu manicura y no sabes qué diseño elegir, estas 9 imágenes de uñas bonitas pueden servirte como inspiración para tu próxima visita al salón. Desde estilos minimalistas hasta propuestas con colores intensos y pequeños detalles decorativos, hay opciones para todos los gustos y largos en plataformas como Pinterest.

Para elegir un diseño actual, también puedes tomar como referencia las tendencias de temporada. De acuerdo con Vogue México, los tonos pumpkin spice, verde matcha, café castaña, rojo cereza y azul de Prusia destacan entre las propuestas de manicura para octubre de 2026. La clave está en combinar colores y acabados que reflejen tu estilo, sin dejar de lado la practicidad.

9 imágenes de uñas bonitas para inspirar tu manicura

1. Uñas nude con detalles delicados

Los tonos beige, rosa claro y lechoso son ideales si buscas una manicura discreta que combine con cualquier look. Puedes agregar pequeños puntos, líneas finas o detalles dorados para darle un toque especial sin recargar las uñas.

Uñas nude con detalles delicados, Manicura francesa reinventada y Uñas verde matcha.|(Especial/Pinterest)

2. Manicura francesa reinventada

La clásica punta blanca se transforma con líneas de colores, acabados metálicos o trazos ultrafinos. Es una opción elegante que funciona tanto en uñas cortas como largas.

3. Uñas verde matcha

Este tono suave es perfecto para salir de los colores tradicionales sin apostar por algo demasiado llamativo. Puedes llevarlo en todas las uñas o combinarlo con una base lechosa.

4. Uñas café castaña

Los tonos marrones cálidos aportan un acabado sofisticado y combinan especialmente bien con los looks otoñales. Para un diseño diferente, añade pequeños detalles rosas.

Uñas café castaña, Manicura pumpkin spice y Uñas con flores pequeñas.|(Especial/Pinterest)

5. Manicura pumpkin spice

Inspirada en los tonos del otoño, esta propuesta mezcla naranja y marrón terracota. Puedes elegir un esmalte uniforme o combinarlo con detalles dorados.

6. Uñas con flores pequeñas

Las flores sobre una base nude o rosa pastel aportan un toque femenino y delicado. Puedes colocar una en cada uña o concentrar los diseños en dos dedos.

7. Uñas rojas cereza

Si prefieres los clásicos, el rojo cereza es una alternativa elegante y llamativa. En uñas cortas y redondeadas consigue un acabado pulido sin demasiados adornos.

8. Uñas con efecto cromado

Los acabados metálicos y perlados reflejan la luz y convierten la manicura en protagonista. Puedes elegir plata, rosa o champaña para adaptarlos a tu estilo.

9. Uñas con diseños diferentes

La tendencia mix and match permite combinar colores, lunares, líneas y pequeños dibujos en una misma manicura. Es ideal si quieres un diseño original y divertido.

Uñas rojas cereza, Uñas con efecto cromado y Uñas con diseños diferentes.|(Especial/Pinterest)

Antes de elegir, considera el largo de tus uñas, el mantenimiento que requieren y los colores que sueles utilizar. Guarda las imágenes que más te gusten y llévalas como referencia para conseguir una manicura bonita y personalizada.