Día de Muertos DIY: Haz calaveritas decorativas con cáscaras de huevo

Con la llegada del Día de Muertos, preparar la ofrenda con hermosas calaveritas y adornos se convierte en un ritual lleno de color, memoria y creatividad. Más allá de las tradicionales flores de cempasúchil y las veladoras, incorporar adornos hechos a mano aporta un valor único y personal al altar, permitiendo además aprovechar materiales cotidianos que normalmente terminarían en la basura.

Una alternativa ingeniosa y sustentable es reutilizar los cascarones de huevo para crear diminutas calaveritas inspiradas en las clásicas figuras de azúcar. Con solo un poco de pintura, pinceles y paciencia, podrás transformar estas piezas en originales adornos llenos de tradición y color sin tener que gastar de más.

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¿Qué materiales se necesitan para hacer esta idea DIY?

Para realizar la mini calaveritas necesitarás los siguientes materiales:



Cáscaras de huevo

Pintura acrílica

Plumones permanentes

Pinceles delgados

Agua y jabón

Cartón o papel grueso

Pegamento blanco

¿Cómo hacer calaveritas con cáscaras de huevos?

Elaborar mini calaveritas decorativas con cáscaras de huevo es una manualidad sencilla y económica para personalizar tu ofrenda. Sigue estos pasos para crearlas:

Limpia los cascarones

Haz un pequeño orificio en un extremo del huevo para extraer su contenido con cuidado. Enjuaga muy bien el interior con agua y jabón, y deja secar por completo antes de comenzar.

Aplica base blanca

Pinta toda la superficie exterior con una capa uniforme de pintura acrílica blanca para simular la apariencia clásica de las calaveritas de azúcar. Permite que seque por completo.

Dibuja el rostro

Utiliza un plumón negro de punta fina o un pincel delgado para dibujar dos ojos grandes, una nariz pequeña en forma de gota invertida y una línea con rayas verticales para los dientes.

Agrega detalles coloridos

Da personalidad a cada pieza pintando flores inspiradas en el cempasúchil, puntos alrededor de los ojos o espirales en las mejillas utilizando pinturas acrílicas de tonos vivos.

Prepara una base firme

Recorta pequeños círculos de cartón y pega cada cascarón sobre ellos para evitar que rueden. Puedes rellenar ligeramente el interior con papel y sellar la base con papel china.

Coloca en el altar

Distribuye las piezas terminadas en tu ofrenda, asegurándote de ubicarlas sobre superficies planas y lejos del calor directo de las veladoras.