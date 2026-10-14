Poner bicarbonato de sodio con gotas de lavanda en el colchón: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Los trucos caseros de limpieza son una excelente alternativa para mantener el orden y facilitar las rutinas. Y uno de los ingredientes más comunes pero funcionales para estos casos, es el bicarbonato de sodio, que cuando se combina con un poco de lavanda y se esparece sobre el colchón, tiene resultados increíbles para quitar malos olores sin recurrir a fórmulas artificiales.

Todo gracias a que se trata de una mezcla muy poderosa que neutraliza los aromas que van acumulándose en la cama con el uso diario. Por lo que basta aplicar solo un toque para que el ambiente del dormitorio sea agradable y hasta puede promover un buen descanso por las propiedades de la lavanda, convirtiéndolo en un remedio recomendado por Sleep Foundation.

Los trucos caseros con bicarbonato y lavanda son grandes aliados de la limpieza|Canva

¿Cómo se usa el bicarbonato con lavanda para limpiar un colchón?

Un paso fundamental que muchos suelen pasar por alto para evitar malos olores en el colchón, es la ventilación. Así que antes de aplicar cualquiera de los remedios caseros con bicarbonato, hay que quitar las sábanas, sacudir la superficie y, de ser posible, pasar la aspiradora.

Para preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con gotas de lavanda, se debe poner media taza del polvo con unas ocho gotas de aceite esencial de lavanda, incorporándolas con suavidad para que no se formen tantas burbujas. Después, con una espátula se distribuye el concentrado aplicando una capa fina sobre el colchón. De acuerdo con información del sitio especializado Casper Sleep, el polvo funciona como deodorizante y el aciete como perfume.

La mezcla de bicarbonato con lavanda es buenísima para que la cama huela rico|Freepik

Para quitar olores extraños de la cama y quede oliendo rico, debe reposar unos 30 minutos y una vez transcurrido el tiempo, se retiran los residuos con un paño ligeramente húmedo o con la aspiradora. El paso final para que el colchón quede impecable, consiste simplemente en poner sábanas limpias y bien ventiladas.

¿El bicarbonato con lavanda sirve para desinfectar la cama?

Un aspecto que hay que considerar sobre este truco casero eficaz, pero que no muchos conocen, es que el concentrado de bicarbonato de sodio con gotas de aceite de lavanda NO es un desinfectante efectivo para los colchones. Según un artículo de Mattres Firm, esto es porque su función únicamente es quitar los malos olores que se acumulan por el sudor, la suciedad y el ambiente, pero no sirve para combatir directamente los ácaros, sino que hace que las condiciones de la cama ya no sean favorecedoras para que perduren.