Cómo hacer el ‘Eye-maxxing’, la nueva tendencia de maquillaje viral para resaltar el tono natural de tus ojos

Si quieres resaltar tu mirada sin recurrir a técnicas de maquillaje complicadas, el eye-maxxing es la tendencia viral que puedes probar para destacar el tono natural de tus ojos. Esta propuesta utiliza sombras y delineadores elegidos estratégicamente para crear contrastes, aportar luminosidad y hacer que el color del iris destaque. Lo mejor es que puedes adaptarla a tu estilo, desde un maquillaje discreto para el día hasta uno más intenso para una ocasión especial.

De acuerdo con Vogue México, el eye-maxxing se basa en la teoría del color para elegir tonos que realcen la mirada. La técnica utiliza colores complementarios , que crean contraste, y análogos, que aportan armonía. No necesitas productos sofisticados: basta con identificar el color de tus ojos y elegir sombras que ayuden a destacarlo.

¿Cómo hacer el eye-maxxing según tu color de ojos?

1. Para ojos cafés: apuesta por dorados y azules

Si tus ojos son cafés o color miel, puedes utilizar sombras doradas, bronce, chocolate y terracota para conseguir una mirada cálida. Si buscas un contraste más llamativo, prueba con un delineador azul o una sombra azul cobalto. Los tonos azules pueden hacer que los ojos marrones destaquen visualmente, incluso cuando los aplicas solo en la línea de las pestañas.

Para ojos cafés: apuesta por dorados y azules y Para ojos azules: elige tonos cálidos.|(Especial/Pinterest)

2. Para ojos azules: elige tonos cálidos

Los ojos azules pueden destacar con sombras cobrizas, durazno, champaña y marrones cálidos. Estos colores crean un contraste que ayuda a resaltar el tono del iris sin necesidad de recargar el maquillaje. Para un acabado luminoso, aplica una sombra clara en el lagrimal y termina con máscara de pestañas.

3. Para ojos verdes: prueba rosas y violetas

Si tienes los ojos verdes, apuesta por sombras rosas, lilas, ciruela o borgoña. Estos tonos crean un contraste interesante y pueden hacer que el verde parezca más intenso. Si prefieres un resultado discreto, los verdes oliva y esmeralda permiten conseguir un maquillaje más armónico, especialmente si agregas un toque dorado en el centro del párpado.

Para ojos verdes: prueba rosas y violetas.|(Especial/Pinterest)

4. Difumina y adapta los colores a tu estilo

No necesitas cubrir todo el párpado con colores intensos para conseguir el efecto. Puedes aplicar una sombra neutra y añadir el tono elegido con un delineado fino o un pequeño toque de color en la esquina exterior del ojo. La clave está en difuminar bien y elegir una intensidad con la que te sientas cómoda.

Como tip adicional, puedes inspirarte en los tutoriales de la creadora de contenido Frida Guillén en TikTok para explorar formas de incorporar esta tendencia a tu rutina de maquillaje.

El secreto del eye-maxxing está en experimentar con los colores y descubrir cuáles resaltan mejor tus ojos. Prueba distintas combinaciones, aprovecha los tonos que ya tienes en tu cosmetiquera y recuerda que la teoría del color es una guía, no una regla estricta. Así podrás conseguir una mirada luminosa y expresiva sin complicar tu rutina de belleza.