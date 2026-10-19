La presión aumenta en La Granja VIP, donde Kunno dejó claro que no quiere bajar la guardia ni decepcionar a sus compañeros. Ante la prueba de Capataz de este día, el participante habló con Azalia sobre la importancia de mantenerse firmes y resistir, pues sabe que el resultado del desafío podría marcar una diferencia para su equipo dentro de la competencia. Durante la conversación, Kunno insistió en que no pueden dejarse caer en este momento. Su intención es mantenerse enfocado y luchar por la victoria, especialmente porque quiere demostrar que puede responder cuando sus compañeros necesitan de él. Sin embargo, el reto no será sencillo, pues tendrá que medirse con varios competidores que también buscarán quedarse con el Capataz.

Kunno y Azalia enfrentan un reto complicado para conseguir la prueba del Capataz

La prueba de Capataz de hoy pondrá a Kunno frente a Pablo Montero, Rafa Mercadante, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor”. Se trata de una competencia en la que tendrá que demostrar su capacidad para superar a sus rivales y conseguir un triunfo que le permita cumplir con el objetivo que compartió durante su charla con Azalia.

Kunno se niega a dejarse caer en La Granja VIP: quiere ganar la prueba del Capataz y no fallarle a su equipo|La Granja VIP

El participante dejó ver que uno de sus principales motores es no defraudar a su equipo. Por eso, su mensaje estuvo centrado en la resistencia y en la necesidad de no perder el ánimo antes de enfrentarse al desafío. Para Kunno, mantenerse firme es fundamental en una etapa en la que cada resultado puede influir en la dinámica de los granjeros. Por su parte, Azalia también tendrá que concentrarse en su propio enfrentamiento, pues competirá contra Ivonne y Natalia Alcocer por la prueba del Capataz. La participante recibió el mensaje de Kunno, quien le recordó que no es momento de rendirse ni de permitir que el cansancio o la presión afecten su desempeño.

Kunno lanza comentario sobre Azalia antes de la prueba

Kunno se niega a dejarse caer en La Granja VIP: quiere ganar la prueba del Capataz y no fallarle a su equipo|La Granja VIP

En medio de la conversación, Kunno también dirigió un comentario contundente hacia Azalia, a quien calificó como “la rival más débil”. La frase llamó la atención por la seguridad con la que expresó su percepción sobre la competencia. Ahora, la expectativa está puesta en el resultado de la prueba de Capataz y en saber si Kunno logrará convertir su determinación en una victoria. El participante dejó claro que no quiere decepcionar a sus compañeros, pero tendrá que demostrarlo frente a Pablo, Rafa, Julio y Kevyn. Mientras tanto, Azalia buscará superar a Ivonne y Natalia en su propio desafío.