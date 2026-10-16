Cómo usar el iluminador líquido para devolver el brillo a la piel después de los 50

Si buscas un truco de maquillaje para devolverle la luminosidad al rostro después de los 50 sin recargar la piel, el iluminador líquido puede convertirse en tu mejor aliado. Su textura ligera permite aportar pequeños puntos de luz en zonas estratégicas, suavizar visualmente las facciones y conseguir un acabado fresco y natural.

En un tutorial compartido en TikTok por @manitadegatomakeup, copartió un truco efectivo para pieles maduras. Según explica, la clave está en elegir una fórmula que se funda con la piel y aplicarla con moderación, de modo que el brillo realce tus facciones sin dejar un efecto demasiado metálico .

Cómo aplicar el iluminador líquido después de los 50

1. Elige una textura ligera y luminosa

Para conseguir un acabado favorecedor, busca un iluminador líquido con partículas finas y brillo sutil. Los tonos champán, dorado suave o rosado pueden aportar luz sin crear un contraste excesivo. Lo importante es elegir un color que armonice con tu tono de piel y evitar las fórmulas con destellos demasiado grandes.

Elige una textura ligera y luminosa.|(Especial/Canva)

2. Aplícalo en la parte alta de los pómulos

Uno de los trucos más sencillos para conseguir un efecto de rostro descansado es colocar el iluminador sobre los pómulos, justo en la zona que refleja naturalmente la luz. Difumina el producto hacia las sienes con los dedos o una esponja para integrarlo sin dejar líneas marcadas.

3. Utiliza pequeñas cantidades

No necesitas aplicar mucho producto para conseguir un resultado luminoso. Coloca una gota pequeña y difumínala antes de añadir más. Así podrás controlar la intensidad y evitar que el brillo destaque demasiado la textura de la piel.

4. Evita las zonas con líneas de expresión marcadas

De acuerdo con Vanity Fair, el maquillador Roberto Siguero recomienda elegir texturas cremosas con poca iridiscencia y aplicar el iluminador en los puntos altos del rostro, evitando las líneas de expresión.

Evita las zonas con líneas de expresión marcadas.|(Especial/Canva)

5. Combínalo con una base de acabado natural

Para completar el maquillaje, utiliza una base ligera y prepara previamente la piel con una crema hidratante adecuada. El objetivo es aportar luminosidad sin cubrir por completo la textura natural del rostro. Un toque de rubor en crema y un labial suave pueden ayudarte a conseguir un resultado armonioso.

Así, el iluminador líquido puede convertirse en un recurso sencillo para renovar tu maquillaje después de los 50. La clave está en aplicarlo con sutileza, elegir una textura cómoda y destacar las zonas que deseas realzar, sin necesidad de recargar las facciones.