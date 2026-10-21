Los dermatólogos coinciden: “El aceite de romero aporta suavidad y brillo al cabello pero no hay evidencia científica de que pulverizarlo sobre el cuero cabelludo ayude a crecer el pelo”

Los ingredientes naturales están siendo muy utilizados en la actualidad para poder obtener resultados increíbles sin necesidad de exponerse a los químicos. Uno de los elementos más utilizados es el aceite de romero.

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De acuerdo con los dermatólogos, utilizar aceite de romero en el cabello puede aportar suavidad y brillo. Es por esto que si lo aplicas de manera correcta vas a poder obtener unos increíbles resultados.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de romero?

Los dermatólogos han manifestado que: "En un estudio clínico, su uso constante durante seis meses se asoció con un aumento del recuento de cabello en personas con alopecia androgenética. Es un resultado prometedor y una de las razones por las que se ha convertido en un ingrediente tan buscado para el cuidado del cuero cabelludo".

Si bien hay personas que lo comparan con el minoxidil pues todavía quedan pruebas por realizar para saber correctamente su eficacia. Sin embargo, los resultados parecen ser prometedores.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el romero contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden contribuir al fortalecimiento de la fibra capilar.

Además, los expertos en dermatología manifestaron que el aceite de romero puede ayudar a que el pelo tenga más brillo. Lo importante es aplicar desde medios a puntas para sellar la cutícula. El aceite puede aportar suavidad y brillo de forma temporal gracias a su efecto lubricante sobre la fibra capilar".

¿Cómo aplicar correctamente el aceite de romero?

Cuando vayas a utilizar el aceite de romero puedes hacerlo mediante masajes en el cuero cabelludo y deja actuar por 30 minutos. Así vas a favorecer la circulación superficial de la zona.

Es importante que tengas precaución al aplicarlo ya que se recomienda no hacerlo directamente sin diluir y debes suspender el uso si tienes picor o enrojecimiento.

Este es un producto muy interesante para aplicar en el cabello, pero si tienes tendencia a graso es importante que solo lo apliques de medios a puntas.