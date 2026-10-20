Robo a Fuerza Regida: Esta es la recompensa que ofrecen por las memorias que contienen sus videos musicales

Fuerza Regida anda en busca de recuperar el material audiovisual de su próximo lanzamiento y están dispuestos a encontrarlo. Resulta que este material fue robado junto a una computadora y una cámara que se encontraban en el automóvil de Miguel, director de la agrupación. Fue por eso que Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, anunció que ofrecerá una recompensa económica a quien devuelva las memorias que contienen un total de 22 videos musicales grabados para su nuevo proyecto. El cantante aclaró que no le interesa recuperar la computadora ni la cámara, solo las grabaciones. Cabe mencionar que no especificó el monto que planea ofrecer por las memorias, pero está dispuesto a negociar con los delincuentes.

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La petición concreta es: quienes tengan dichas memorias pueden quedarse con la computadora y la cámara, pero deben devolver el material audiovisual para así recibir la recompensa.

¿Qué recompensa ofrece Fuerza Regida por las memorias robadas?

Por ahora, la agrupación no ha anunciado una cifra exacta para la recompensa. En el video que compartió en redes sociales, JOP aseguró que daría dinero a cambio de que le entreguen los dispositivos con los archivos de sus videos musicales. Incluso aseguró que las personas que se llevaron las cosas pueden quedarse con el resto de los objetos robados. Incluso confirmo que tienen imágenes e información de los delincuentes y todo parece indicar que no las llevarán a la policía si entregan dichas memorias.

¿Qué le robaron al director de Fuerza Regida?

De acuerdo con la explicación que dio el vocalista de la agrupación, JOP, el robo ocurrió cuando sustrajeron el automóvil de Miguel, director de la agrupación. Desafortunadamente, dentro del vehículo se encontraban las memorias con los 22 videos, una computadora y una cámara. El cantante explicó que afortunadamente tienen las canciones resguardadas, pero la mala noticia es que no cuentan con los videos.

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¿Se retrasará el próximo disco de Fuerza Regida?

El grupo tenía previsto publicar este nuevo proyecto durante las próximas semanas. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el robo cambió los planes de lanzamiento para la agrupación.