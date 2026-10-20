Cuánto tiempo debes esperar para lavarte el pelo después de teñirlo, según expertos

Después de teñir el pelo, lo recomendable es esperar entre 48 y 72 horas antes de volver a lavarlo con champú, especialmente cuando se utiliza una coloración permanente. Este margen permite cuidar el resultado del procedimiento y evitar que el lavado frecuente contribuya a una pérdida prematura de intensidad.

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Sin embargo, no existe un plazo universal: las instrucciones del producto y las recomendaciones del peluquero deben tener prioridad. La duración del color también depende de otros factores, como la porosidad de la fibra capilar, la temperatura del agua y los productos utilizados para la higiene.

¿Por qué debes esperar 48 horas para lavarte el pelo después de teñirlo?

La recomendación de esperar 1 o 2 días antes del primer lavado busca reducir la exposición temprana del cabello a los detergentes y al agua, que pueden favorecer la pérdida de algunos pigmentos del tinte. Pero es importante aclarar que la coloración permanente desarrolla sus reacciones químicas durante el procedimiento. Por eso, el color no necesita necesariamente 72 horas para fijarse por completo.

Según las recomendaciones habituales de los profesionales de la peluquería, el cuidado posterior debe adaptarse al tipo de coloración. Los tintes permanentes, los semipermanentes y los baños de color no se comportan de la misma manera. Por eso, es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y del estilista.

Para cuidar el resultado, ten en cuenta estos consejos:



Usa champú para cabello teñido: ayuda a limpiar el pelo sin favorecer innecesariamente la pérdida de pigmentos.

ayuda a limpiar el pelo sin favorecer innecesariamente la pérdida de pigmentos. Evita el agua muy caliente: el agua tibia o fresca resulta una mejor opción para la rutina de lavado.

el agua tibia o fresca resulta una mejor opción para la rutina de lavado. Reduce los lavados innecesarios: lavar el cabello con demasiada frecuencia puede acelerar el desvanecimiento del color.

lavar el cabello con demasiada frecuencia puede acelerar el desvanecimiento del color. Aplica acondicionador: contribuye a mejorar la suavidad y facilita el desenredado de la fibra capilar.

¿Qué recomiendan los peluqueros para mantener el color por más tiempo?

Los especialistas en coloración suelen aconsejar espaciar los lavados según las necesidades del cuero cabelludo y utilizar productos formulados para cabello teñido. Por su parte, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda elegir el champú de acuerdo con el tipo de pelo y aplicarlo evitando frotar agresivamente los largos.

También conviene prestar atención al calor. El uso frecuente de secadores, planchas y rizadores puede dañar la fibra capilar, especialmente si el pelo está decolorado o sensibilizado. Utilizar un protector térmico y moderar las temperaturas ayuda a reducir ese daño.

En cuanto al primer lavado, la indicación del peluquero que realizó el servicio es la referencia más importante, sobre todo si se aplicaron técnicas como decoloración, mechas o tonalización. Algunos productos profesionales requieren cuidados específicos inmediatamente después del procedimiento.