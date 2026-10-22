Cómo usar la sombra satinada para levantar los ojos encapotados y lucir una mirada descansada según los expertos en belleza

Una mirada luminosa puede transformar por completo cualquier maquillaje, y la sombra satinada es una gran aliada para conseguirlo. Este acabado ayuda a dar dimensión a los ojos encapotados y crear un efecto de mirada más abierta y descansada, sin necesidad de recurrir a productos demasiado oscuros o técnicas complicadas.

¿Cómo aplicar la sombra satinada en ojos encapotados?

De acuerdo con una maquilladora consultada por Radio Mitre, la clave para maquillar este tipo de ojos está en trabajar la profundidad y elegir los tonos adecuados. Las sombras claras o irisadas ayudan a dar volumen al párpado móvil, mientras que una buena técnica de difuminado permite definir la mirada sin hacerla lucir pesada. Para conseguir este efecto en casa sin gastar tanto dinero, sigue estos consejos de belleza:

Prepara el párpado. Aplica una prebase de sombras para unificar el tono de la piel y ayudar a que el maquillaje permanezca en su lugar durante más tiempo. Si tienes la piel seca, procura hidratarla previamente y deja que los productos se absorban.

Aplica una prebase de sombras para unificar el tono de la piel y ayudar a que el maquillaje permanezca en su lugar durante más tiempo. Si tienes la piel seca, procura hidratarla previamente y deja que los productos se absorban. Elige una sombra satinada en tonos claros. Los colores champagne, beige, rosa suave y dorado sutil son excelentes opciones para iluminar el párpado móvil. Con una brocha pequeña o la yema del dedo, deposita el producto principalmente en el centro del párpado y difumina los bordes.

Usa sombras satinadas en tonos claros.|(Especial/Pinterest)

Crea una cuenca visual. Utiliza una sombra mate en tono café claro para marcar ligeramente la profundidad por encima del pliegue natural. Según los consejos de la maquilladora Cristina Lobato, recogidos por Glamour

Utiliza una sombra mate en tono café claro para marcar ligeramente la profundidad por encima del pliegue natural. Según los consejos de la maquilladora Cristina Lobato, recogidos por Difumina hacia arriba. Con una brocha suave, lleva el color hacia el extremo exterior de la ceja, sin extenderlo demasiado. Evita concentrar sombras oscuras en todo el párpado, ya que pueden hacer que los ojos parezcan más pequeños.

¿Qué otros trucos ayudan a levantar la mirada?

Para completar el maquillaje, riza las pestañas y aplica una máscara que aporte longitud, concentrando un poco más de producto en las pestañas exteriores. También puedes añadir un punto de luz en el lagrimal para conseguir un acabado fresco.

El secreto está en equilibrar la luz y la profundidad: reserva el brillo satinado para el párpado móvil y utiliza tonos mate para definir la cuenca. Así conseguirás un maquillaje elegante, favorecedor y fácil de adaptar tanto a tus looks diarios como a una ocasión especial.