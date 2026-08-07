6 diseños de uñas mantequilla para lucir hermosa este verano

El mundo de la manicura nos brinda una gran cantidad de diseños para que podamos lucir unas manos hermosas en todo momento. Una de las tendencias de la temporada son las uñas mantequilla, un color que se adueña de los salones de belleza.

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Si buscas diseños únicos y que te hagan ver más bien, pues tienes que poner a prueba estos estilos de uñas mantequilla. Son perfectas para el verano gracias a que combinan con atuendos minimalistas y elegantes.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas mantequilla?

Si quieres utilizar este verano uñas mantequilla pues tienes que poner a prueba los siguientes estilos:

Flores con gelish: Este diseño es hermoso para aquellas mujeres que aman llevar las uñas cortas y cuadradas, pero siempre buscan verse arregladas. Combina el tono blanco con el amarillo mantequilla y luce en tendencia.

Gelish clásico: Luce un estilo minimalista y hermoso con este diseño de uñas en corte almendra, si quieres estar cómoda, llévalas cortas.

Con foil dorado: Este diseño de uñas es único y podría parecer sencillo, pero robarás miradas gracias a la combinación del tono amarillo mantequilla con toques de foil dorado.

Relieve dorado: Para las chicas que siempre quieren lucir a la moda, sugerimos estas uñas en tendencia para julio 2026. Combina la punta francesa con estrellas a mano alzada y el toque perfecto, relieve dorado en una sola uña para no saturar.

Aplicación 3D: Luce unas manos bellas que están en tendencia. Este estilo es maravilloso, lleva algunas uñas con aplicación de flores en 3D y el resto con la punta francesa en tono amarillo mantequilla.

Polka Dots: Luce este diseño en el verano 2026 y luce increíble con uñas en corte almendra y una combinación de técnicas, desde polka dots diminutos hasta un estilo francés.

Esta manicura se caracteriza por ser cálido y cremoso. Además, tiene la capacidad para aportar frescura, elegancia y delicadeza. Lo que lo diferencia de los demás amarillos es que es versátil a la hora de combinar con las prendas casuales o de oficina.

A diferencia de los amarillos intensos o neón, el amarillo mantequilla destaca por su acabado sutil, lo que lo convierte en una opción fácil de combinar con prendas casuales, looks de oficina e incluso atuendos para eventos especiales. Además, los expertos en moda consideran que este tono favorece prácticamente todos los tonos de piel, ya que aporta luminosidad sin resultar excesivamente llamativo.