¿Quién es Pato Araujo, el BICAMPEÓN ROJO que regresa en la décima temporada de Exatlón México?

Patricio "Pato" Araujo, el mítico Bicampeón Rojo de Exatlón México, está listo para regresar al reality de atletismo más intenso de Azteca UNO : luego de una larga pausa, el exfutbolista profesional volverá a enfrentarse a los agotadores circuitos de la décima temporada y esto es TODO lo que debes saber de él.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo regresan a Exatlón México Décima Temporada: conoce a TODOS los atletas

¿Quién es Pato Araujo, el BICAMPEÓN ROJO confirmado para la décima temporada de Exatlón México?

Patricio "Pato" Araujo, nacido en Colima el 30 de enero de 1988 , es un exfutbolista profesional mexicano y una de las figuras más emblemáticas del reality show deportivo Exatlón México que en unos días volverá a las pantallas de Azteca UNO con su décima temporada.

Como futbolista, Pato Araujo se convirtió en un verdadero ícono de las Chivas del Guadalajara, equipo en el que debutó en el 2005 y con el que jugó por más de 10 años: con ellos, obtuvo el título de Liga MX en el Torneo Apertura 2006. Antes de retirarse de las canchas, también jugó con el Puebla F.C. y el Club Celaya.

De igual manera, Araujo fue el capitán de la mítica Selección Nacional que hizo historia al ganar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Perú 2005.

Una vez retirado de las canchas, Pato Araujo encontró en Exatlón México el pretexto perfecto para seguir manteniendo un alto nivel deportivo : compitió por primera vez en la segunda temporada con el Equipo Rojo y desde entonces ha participado en varias ediciones del reality.

Para los fans del atletismo, Pato Araujo es todo un referente ya que se convirtió en uno de los pocos competidores en coronarse DOS VECES como campeón de Exatlón México en la cuarta temporada (2020-2021) y en la séptima (2023-2024), lo que habla de su increíble enfoque al momento de enfrentarse a los agotadores circuitos del reality.

En el aspecto personal, Araujo está casado con la atleta de pista Zudikey Rodríguez , a quien conoció precisamente en Exatlón de México: en abril del 2023, ambos le dieron la bienvenida a su primer hijo, Lían Carlo, mientras que en el 2024 nació Antonella, su segunda hija.

Ahora, tanto Pato Araujo como Zudikey Rodríguez están listos para enfrentarse a un nuevo reto que, sin duda, dará bastante de qué hablar en la televisión mexicana, sobre todo porque competirán al lado de otras Leyendas de Exatlón México tanto Rojas como Azules... ¡no te pierdas el estreno!

¿Cuándo se estrena la décima temporada de Exatlón México?

Los conductores de Venga la Alegría también confirmaron que la décima temporada de Exatlón México se estrenará el próximo 24 DE AGOSTO DEL 2026 a las 06:30 de la tarde a través de la señal de Azteca UNO... ¡no te pierdas el arranque de este reality!