Cómo usar el papel aluminio para decolorar el pelo

Sin dudas, el papel aluminio es un elemento muy versátil que puedes utilizar en diferentes ámbitos. En este caso te vamos a contar cómo decolorar el pelo son fallar en el intento.

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El papel aluminio se utiliza para aislar secciones de cabello, retener el calor y acelerar el proceso de aclarado. Este material permite mantener el calor corporal y del producto, la reacción química de oxidación de la melanina se vuelve mucho más eficiente.

¿Cómo aplicar el papel aluminio en el pelo?

Preparación del papel

Vas a cortar tiras que midan aproximadamente entre 15 cm de ancho por 30 cm de largo, adaptando la longitud según el largo del cabello. Luego procede a hacer un doblez de 1 a 2 centímetros en la parte superior del papel. Así vas a poder obtener rigidez para que no se doble al aplicar el producto.

Si bien los dos lados funcionan de igual manera, pues los estilistas optan por colocar la mezcla en el lado opaco porque su textura es ligeramente más porosa y ayuda a que el cabello no se deslice tan fácilmente.

Aplicación técnica paso a paso

En este caso tienes que dividir el cabello en secciones limpias. Toma un mechón fino con ayuda de un peine. Lo sujetas tensado, pones el papel aluminio debajo y apoya firmemente.

Aplica la mezcla de polvo y peróxido con una brocha desde los medios hacia las puntas y sube con cuidado hacia la raíz. El producto debe saturar por completo el cabello de forma cremosa para evitar manchas.

El doblado del cartucho

Es importante que el calor se concentre bien y el papel no corra riesgos de caer. Para ello tendrás que doblar el papel aluminio por la mitad hacia arriba, lleva el extremo inferior hacia la raíz. Deberás plegar los bordes laterales izquierdo y derecho hacia el centro con la ayuda de la púa del peine para sellar el "paquete" o cartucho.

Retira el exceso de aire al doblar para evitar que el papel se infle y se resbale de su lugar.

Monitoreo constante

Por último, deberás revisar cada 10 o 15 minutos debido a que el calor se concentra muy rápido. Si notas que una parte llega a la decoloración deseada antes que el resto pues abre el papel y limpia el excedente de producto con una toalla húmeda hasta que puedas lavar.

Ten en cuenta que, si tu cabello se encuentra debilitado o con residuos metálicos, el papel aluminio va a provocar una reacción térmica excesiva (calentamiento extremo) que dañará gravemente la fibra capilar.