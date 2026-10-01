Cómo usar la piedra de alumbre como desodorante

La piedra de alumbre es un mineral compuesto por alumbre de potasio que es muy utilizado en la actualidad y se ha viralizado por las redes sociales. Uno de sus usos es como desodorante.

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Hay personas que han encontrado en la piedra de alumbre la solución a la transpiración. Para emplearla como desodorante se debe humedecer con un poco de agua y frotarla sobre las axilas limpias.

¿Cómo aplicar correctamente la piedra de alumbre?

Los pasos para la aplicación de la piedra de alumbre son los siguientes.

Limpia la zona: es importante que antes de colocar la piedra de alumbre la piel se encuentre limpia y seca. Lo ideal es después de bañarte.

Moja la piedra: El siguiente paso es poder pasar la punta de la piedra bajo el grifo con agua limpia durante un segundo, ten en cuenta que debe quedar húmeda, pero no chorrear.

Desliza con suavidad: A la hora de la aplicación deberás frotar con movimientos suaves o circulares en toda el área de la axila durante unos 15 a 20 segundos por lado.

Deja secar: Por último, es importante que esperes a que la capa fina invisible de minerales quede bien seca por completo antes de colocarte la ropa.

La piedra de alumbre deja una capa transparente de microcristales de alumbre de potasio que contribuyen a eliminar las bacterias que causan el mal olor. Lo positivo es que no bloquea los poros ni impedir la sudoración natural.

¿Cómo cuidar la piedra de alumbre?

El cuidado de la piedra de alumbre es importante para que puedas seguir usándola de la mejor manera. Lo que debes tener en cuenta es lo siguiente:

Enjuaga y seca: cuando termines de aplicar como desodorante, tienes que lavar la piedra con un poco de agua, sécala con una toalla limpia y guárdala en un sitio que se encuentre ventilado libre de humedad para que no llene de bacterias.

Evita caídas: Es un mineral frágil que puede romperse fácilmente si se golpea contra el suelo.