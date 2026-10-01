“Los va a traicionar": Kunno y Manelyk predicen quién cambiará sus estrategias para sobrevivir en La Granja VIP

La cuarta Asamblea de Nominación en La Granja VIP fue sumamente polémica y dejó al descubierto la fragilidad que existe entre algunas de las alianzas conformadas. Y para Kunno y Manelyk, se puso en evidencia que Niurka es una excelente jugadora, pero creen que justamente por su astucia, podría terminar traicionando a su equipo con tal de que sus estrategias no se arruinen por culpa de otras personas.

"Es que ella sí tiene sentido de supervivencia y nos dimos cuenta hoy, porque sabe con quién quiere estar en este juego. O sea, como que quiere pleitos, conflictos, pero también acepta cuando todo está bien. Estamos conscientes de que Niurka está jugando sola, que los va a traicionar y que solo está con su grupo por números, por eso sí se los puede echar encima", dijo el famoso influencer, mientras Mane le daba la razón y hasta se dijo sorprendida de lo tranquila que está Niurka.

¿El equipo de Niurka en La Granja VIP se debilita? El error que podría salirles caro

Un detalle que los Granjeros no pasaron por alto, fue el hecho de que Mónica Escobedo y Rafa Mercadante no votaron por la persona que Niurka quería y esto movió todo el plan que había pensado. Y es que si bien ambos afirmaron que esto era por el bien del equipo, en realidad la "mujer escándalo" siempre fue clara en sus intenciones de ir en contra de Natalia, ellos optaron por mandar a Azalia a la tabla.

Sobre este movimiento, Kunno y Manelyk consideraron que todo fue culpa de Pablo Montero, pues justo antes de empezar la Asamblea, les hizo creer que estaba de su lado y habría sido él quien los incitó a darle sus puntos a Azalia, lo que no hizo más que reflejar que no están jugando bien sus cartas. "Su sentido de supervivencia está cabrón y ellos no lo tienen, no es tonta", concluyeron los polémicos integrantes de La Granja VIP, que quedaron nominados y encadenados gracias al poder del Huevo Dorado que dos de sus rivales utilizaron para perjudicarlos.