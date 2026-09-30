Cómo usar rímel color borgoña para lograr unas pestañas con volumen y abrir la mirada después de los 50

Una de las nuevas tendencias en la moda es el rímel color borgoña, ya que además de salir de lo clásico, crea un efecto único en el que tus pestañas lucirán con volumen, además si tienes más de 50 años podrás ver que tu mirada lucirá abierta e increíble con este tipo de técnica de maquillaje.

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Paso a paso para aplicar el rímel color borgoña si tienes más de 50

1. Debes tener las pestañas totalmente limpias para empezar con el procedimiento, esto hará que se vea limpio y pulcro.

2. Enchina tus pestañas con rizador y después dales un efecto natural con una cuchara solo en las puntas, esto hará que tengan una curva más suave.

3. Aplica el rímel desde la raíz de tus pestañas hasta la punta, haciendo un movimiento de izquierda a derecha para separarlas y hacer que se vean acomodadas y con volumen.

4. Si tienes más de 50 años y buscas que tu mirada se vea de impacto y más abierta aplica una segunda capa.

¿Cuál es el efecto del rímel borgoña en la mirada?

Al ser un color mucho más tenue que un negro o café oscuro, el borgoña logrará hacer más suave la mirada y tendrá un efecto rejuvenecedor en tu mirada. Si tienes ojos claros, verás también un efecto extra, podrás ver que el color se verá aún más claro, pues crea un contraste perfecto.

¿Con qué tono de sombras puedo combinar el rímel color borgoña?

No tengas miedo de intentar varias combinaciones, podrías encontrar alguna que te guste y se asemeje a tu estilo; sin embargo, si buscas ir por algo seguro, te recomendamos combinar el rímel color borgoña con sombras color nude o café, si quieres crear un efecto más potente o un look de noche, puedes combinarlas con sombras negras.