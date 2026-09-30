Antiedad y control de glucosa: los sorprendentes beneficios del tejocote que no conocías

La Crataegus mexicana, la cual es conocida comúnmente como manzanita, manzanilla, manzana de Indias, manzana chilena, tejocotera y tejocote es un famoso árbol que tiene como fruto el tejocote, una fruta que es conocida por utilizarse en el ponche en época navideña, sin embargo pocas personas saben que además de tener un sabor agridulce, tiene propiedades muy benéficas para el organismo, es por eso que a continuación te decimos cuáles son algunos de ellos.

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¿Qué beneficios tiene el tejocote?

Esta fruta tiene amplios beneficios para las personas, entre ellos se encuentran el fortalecimiento del sistema inmunológico, esto debido a que contiene gran vitamina C. Es benéfica para controlar los niveles de azúcar. Esto no termina aquí ya que incluso los huesos suelen beneficiarse mucho al igual que los dientes ya que el tejocote aporta gran contenido de calcio. Además de esto, algo que muchas personas agradecerán es que es antiedad ya que cuenta con propiedades antioxidantes, algo que ayuda al envejecimiento prematuro y a la vez evita enfermedades.

Este alimento es ideal para que todas las personas lo consuman, desde niños, jóvenes, adultos, hasta personas de la tercera edad. Consumir tejocote es ideal para proteger las defensas y mejorar el tránsito intestinal, esto debido a la gran cantidad de fibra que aporta. Incluso puede ayudar a que las personas se sientan mejor cuando están enfermas ya que es ideal para la garganta, esto si se prepara en infusiones calientes. Aunado a esto el tejocote beneficia al sistema nervioso y contiene complejo B.

¿Cómo se debe comer el tejocote?

Hoy en día existen diversas recetas para preparar el tejocote o bien, incluirlo en diversas bebidas, sin embargo la mejor manera de consumirlo es cocido ya que cuando está verde su sabor puede llegar a ser demasiado ácido o agrio. Alguna de las formas en las que más se consume es en ponche; junto a otras frutas, en tés o infusiones e incluso en dulces en almíbar aunque en este último es importante evitar el exceso de azúcar ya que las propiedades se aprovechan mejor si se consumen al natural.