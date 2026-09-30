La Granja VIP: Cómo ver GRATIS La Asamblea por Internet hoy 30 de septiembre
¡Tensión entre Granjeros! Para que no te pierdas La Asamblea de La Granja VIP de hoy 30 de septiembre te contamos cómo verlo siguiendo unos sencillos pasos
¡Uno de los momentos más intensos que se van a vivir en La Granja VIP! No olvides que hoy 30 de septiembre, es miércoles de La Asamblea, donde cada uno de los Granjeros iniciarán el proceso de nominación de forma directa, enfrentándose cara a cara y sin guardarse nada.
Seguramente vas a querer conocer cómo verlo completamente gratis desde internet, para que lo puedas hacer desde la página web de Azteca UNO o con la aplicación oficial, te detallaremos el paso a paso para lograrlo.
Paso a paso para ver gratis La Asamblea en La Granja VIP
Si deseas verlo desde la página web de Azteca UNO, recuerdas que puedes hacerlo desde cualquier dispositivo al que tengas acceso a Internet, así que realiza las siguientes indicaciones:
- Entra a la página web. En la parte superior, da clic a la sección de "La Granja VIP".
- Se desplegará una pantalla con todo el contenido del reality.
- Finalmente, igualmente arriba selecciona la palabra de "EN VIVO" para que te envíe al programa en tiempo real, logrando ver La Asamblea del 30 de septiembre desde el momento uno.
Por otro lado, recuerda que puedes hacerlo desde la aplicación de "TV Azteca en Vivo", para ello debes estar conectado a una red, entra a la app, da clic en el logo del reality para verlo en vivo. Ambas opciones son buenas, es cuestión de que encuentres aquella alternativa con la que mejor te acomodes hoy 30 de septiembre.
Para ver el programa En Vivo: CLICK AQUÍ.
¿Cuándo es La Asamblea de La Granja VIP?
Todos los miércoles sin falta es La Asamblea donde cada uno de los Granjeros se van a enfrentar para hacer las nominaciones. Recuerda que el famoso reality empieza a las 8:30 pm, para terminar a las 10:30, es importante que no te pierdas ningún minuto de los fuertes encuentros en La Granja VIP.
Como última alternativa que puedes aplicar si no tienes Internet, es verlo desde el canal de televisión abierta de Azteca UNO, siguiendo los horarios que ya te mencionamos anteriormente.
¡Nominaciones intensas! En la tercera Asamblea los Granjeros hacen sus nominaciones y se confrontan cara a cara en La Granja VIP