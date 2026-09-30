Qué hacer para que las chinches no entren en tu casa este otoño

Uno de los insectos más comunes que pueden aparecer dentro del hogar son las chinches y es que se trata de pequeños insectos que no se ven, pero que su presencia puede generar algunas molestias, teniendo en cuenta que se encuentran en zonas muy particulares, como puede ser en la cama, y cuya aparición está sujeta a diversas causas. Por eso, es que es fundamental llevar adelante una buena limpieza que nos permita evitar estos insectos y en este caso, esto es lo que debes hacer si ya han aparecido en casa durante este otoño.

Ventaneando | Programa completo 30 de septiembre de 2026

Para todos aquellos que no saben, las chinches son pequeños insectos de color marrón y rojizo sin alas que se alimentan de la sangre de los seres vivos y que pueden alojarse no sólo en prendas sino que pueden llegar a estar ocultas entre las sábanas de la cama. A su vez, pueden llegar a medir hasta 4 y 7 mm, por lo que verlas a simple vista, resulta casi imposible.

Por qué aparecen las chinches

Al comenzar el otoño, las temperaturas comienzan a ser un poco más bajas, y esto puede traer aparejado la aparición de estos insectos conocidos como chinches, que se harán presentes en el hogar buscando un refugio del frío y que a veces no tiene que ver con la limpieza, sino más bien porque espacios estrechos y protegidos donde permanecer hasta que mejoren las condiciones, y existe un método para evitar que aparezcan.

Cómo evitar que las chinches entren en casa

Para poder evitar la presencia de chinches en el hogar, lo que recomiendan los especialistas en este otoño es revisar de manera minuciosa los marcos de las ventanas, de las puertas y ventanas, cajones de las persianas, huecos próximos a las cornisas y las zonas por donde atraviesan cables o tuberías, y es que las pequeñas grietas pueden sellarse fácilmente. A su vez, las mosquiteras deben mantenerse en buen estado.

Otra de las recomendaciones que dan los expertos para poder eliminar las chinches es utilizando la aspiradora, pero el depósito debe vaciarse lo más rápido posible, aunque también es recomendable usar jabón para platos. En cuanto a estos insectos en la cama, se aconseja lavar con frecuencia tanto las sábanas como las fundas y dejar que se aire.