¿Para qué sirve poner un ajo en el ombligo? Esto dice la ciencia

Poner ajo en el ombligo es un remedio casero bastante popular que supuestamente ayuda a reducir gases, mejorar la digestión, combatir parásitos o fortalecer las defensas. Lamentablemente, no hay evidencia científica sólida que confirme todos estos beneficios. Algo es cierto: la ciencia ha encontrado que el ajo tiene compuestos y efectos positivos en la salud, pero esto no significa que la piel sea capaz de absorberlos.

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¿Por qué algunas personas ponen ajo en el ombligo?

Este es uno de los remedios caseros que seguro te enseñó tu abuelita y que ha pasado de generación en generación. La creencia indica que el ajo se debe poner en el ombligo porque este funciona como una especie de vía para que la sustancia llegue al interior del organismo.

Pero la realidad es muy diferente. Después de nacer, el ombligo se convierte en una cicatriz de la separación del cordón umbilical. Por esta razón no funciona como conductor directo hacia el estómago, los intestinos u otros órganos internos.

¿El ajo en el ombligo ayuda contra los gases?

No existen estudios clínicos que demuestren que colocar ajo en el ombligo elimine problemas de gases o mejore la digestión. Si este es tu problema, poner ajo no servirá de nada. Una buena opción es mejorar la dieta.

¿Es peligroso ponerse ajo directamente en la piel?

Aquí está uno de los principales riesgos del remedio. El ajo crudo puede irritar la piel o incluso provocar una dermatitis o quemaduras en la zona donde lo coloques. Esto podría suceder si mantienes contacto con el ajo durante varias horas o si los cubres con una venda.

¿Cómo puedo dejar de tener tantos gases?

Lo que sí te puede funcionar para el problema de los gases es masticar bien y despacio. No hablar mientras masticas ni comer aprisa. No comas muchas legumbres, evita los chicles, los caramelos duros o incluso el uso de popotes. Aunque no lo creas, otras cosas que pueden producirte muchos gases son el tabaco, el alcohol y los refrescos.