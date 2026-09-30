Halloween 2026: ideas para ir disfrazados en grupos de 3 o más

Octubre está aquí y por eso muchos ya se encuentran en la búsqueda de fiestas y reuniones para poder presumir de sus mejores disfraces en las distintas reuniones a donde acudan. Por eso, en este artículo se dan unas ideas para que concretes disfraces con tus amigos, familia o si hay planes de citas dobles o triples con amigos y conocidos. Disfruta este Halloween 2026 en conjunto y sorprende a todos con tu atuendo.

Desestiman demanda contra Melissa Galindo, promovida por Kalimba; la defensa del cantante responde, ¿apelará la decisión del juez?

¿Por qué es bueno disfrazarse en conjunto en Halloween?

Aunque estar solo en algunos ratos del año funciona bastante bien, las fiestas o reuniones son espacios donde existe una oportunidad de convivir con los demás. Y si decides ir solo con tu disfraz a una fiesta o reunión… está bien. Sin embargo, ir acompañado y con una vestimenta en conjunto vale completamente la pena.

Y es que cuando te pones de acuerdo en los disfraces, ayudará para que se compren juntos las cosas, si algo se olvida el otro o los otros te recuerdan y así se vive toda una experiencia en grupo. Por eso, este Halloween 2026 puede ser distinto y he aquí se te facilita el trabajo con las siguientes ideas.

¿Qué disfraces se pueden hacer en equipo en este Halloween 2026?

Sin meternos en temas de tendencias, estas son algunas ideas que se pueden explorar.

Piratas

Scooby-Doo y sus amigos

Minions

Fantasmas con gafas de sol

Personajes de circo

Teletubbies

Power Rangers

Un clan de vampiros

Fantasmitas de Pac-Man

¿Qué tendencias hay en Halloween 2026 para disfraces en conjunto?

Como se comentó desde un inicio, pueden existir buenas combinaciones en este Halloween 2026 tomando en cuenta que puedes hacer los disfraces con tu familia, con amigos o con demás personas de tu círculo cercano. Por ello, he aquí opciones de algunas cosas que son tendencia y que pueden ser un poco más difícil de lograr.