¿Cómo maquillarme los parpados con sombras plateadas para lucir una mirada más luminosa y verme más joven?

Conforme pasa el tiempo es común que la mirada no logre mantener esa luminosidad que le caracterizó por tantos años, siendo este uno de los mayores atractivos de las personas, aunque afortunadamente hay maquillajes que pueden ayudarte a recuperar ese brillo como con las sombras plateadas.

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Si quieres lucir una mirada luminosa y elegante, las sombras plateadas pueden ser una gran alternativa, aunque debes de enfocarte en los acabados satinados en vez de los brillos como glitter y prestar atención a estos detalles:



Hidrata el párpado y primer: Se recomienda usar una prebase o base ligera para alisar la piel y evitar que el maquillaje marque las líneas de expresión. Aplicación estratégica: Puedes usar un tono metálico suave o plateado satinado y aplicarlo con la yema de los dedos con pequeños toques solo en el centro o en la mitad interna del párpado móvil. Importancia del lagrimal: El lagrimal puede ser un punto muy importante pues un toque discreto en esta parte puede abrir e iluminar la mirada. Delimita tu maquillaje: Define la línea de las pestañas con un tono oscuro como el café que apoye el soporte de la mirada sin hacerla ver “dura” o “fría”. Pestañas: Por último “enchina” tus pestañas y aplica una máscara ligera que les ayude a ver más largas.

¿Cómo maquillar mis ojos para verme más joven?

Uno de los detalles que debes de tomar en cuenta es que a veces menos es más, pues aunque muchas mujeres buscan disimular la edad, también es importante no cargar de maquillaje el rostro, buscando un equilibrio entre este y la frescura, uno de tus mejores aliados.

Según Bobbi Brown, una de las maquillistas más reconocidas del mundo, "el secreto del maquillaje rejuvenecedor es hacer que parezca que no llevas nada", dejando en claro lo bien que lucirás a tu edad con poco maquillaje.