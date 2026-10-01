ÚLTIMA HORA: Ya puedes votar por El Más Gallito de la cuarta Asamblea y BENEFICIAR a tu Granjero favorito

La tensión volvió a apoderarse de La Granja VIP Segunda Temporada y con ella, llegó una nueva oportunidad para que los fans jueguen un papel importante en la competencia ya que este miércoles 30 de septiembre se lleva a cabo la cuarta Asamblea, y ahora el público ya podrá participar en la votación para elegir a “El Más Gallito” de la noche.

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Recuerda que estas votaciones destacan para darle la victoria al Granjero o Granjera que, durante el enfrentamiento cara a cara, mostró mayor firmeza al defender sus decisiones y enfrentarse a sus compañeros. Una vez que se determine al ganador cabe destacar que puede ser acreedor de grandes beneficios que lo pueden ayudar a cambiar el rumbo de la competencia o a subir su estado anímico.

¿Cómo votar por “El Más Gallito” de la cuarta Asamblea?

Si ya tienes a tu granjero favorito después de ver su actuación frente a su compañero que eligió puedes participar a través de la votación y se lleve el título como "El Más Gallito de la noche". Tu votación puedes realizarla a través del sitio oficial de La Granja VIP, DANDO CLIK AQUÍ o mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo.

Una vez que ingreses al portal donde se verá la lista completa de los Granjeros puedes otorgar ahí tu voto y de esa manera orillarlo a la gran victoria de la noche.

¿Quién ganó el título de “El más Gallito” en la tercera semana?

La semana anterior, quien consiguió el reconocimiento de “El Más Gallito” fue Rafael Mercadante, después de protagonizar un intenso enfrentamiento con Julio Camejo durante la tercera Asamblea. El público terminó favoreciendo al conductor, quien posteriormente recibió una recompensa.

El gran premio que recibió el Granjero lo obtuvo el pasado domingo de eliminación, Rafa tuvo la oportunidad de reencontrarse con su mamá, Silvia, este encuentro conmovió al conductor, pues su mamá aprovechó la visita para expresarle su cariño, orgullo y apoyo.