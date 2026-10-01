La luz es uno de los elementos más sagrados en el Día de Muertos; las velas y veladoras guían el camino de las almas de regreso a casa. Reutilizar los frascos de café de vidrio es una alternativa ecológica y estética brillante.

Su resistencia al calor los hace perfectos para albergar velas, mientras que sus diferentes tamaños y transparencias permiten crear efectos de luz espectaculares para tu altar o la entrada de tu hogar.

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3 ideas para reutilizar los frascos de café para hacer faroles

Si quieres darle una segunda vida a esos envases de vidrio guardados en la alacena, aquí tienes 3 ideas creativas para hacer faroles decorativos que llenarán de misticismo y color tus celebraciones:

Faroles de Catrina con siluetas y pintura traslúcida

Limpia a la perfección el frasco de café, retirando cualquier rastro de pegamento. Recorta en papel negro o vinil adhesivo la silueta de una Catrina, una calavera o flores de cempasúchil, y pégala firmemente en la parte exterior del frasco.

Pinta el resto del frasco con pintura acrílica diluida en un poco de pegamento blanco en tonos vibrantes como morado, naranja o rosa mexicano.

3 ideas para reutilizar los frascos de café para hacer faroles decorativas de Día de Muertos|Gemini IA

Faroles momia o de ánimas con papel china y engrudo

Corta tiras o pedazos de papel china de color naranja o morado. Aplica una capa de pegamento blanco diluido con agua sobre todo el frasco de café y ve pegando las capas de papel de forma irregular hasta cubrir el vidrio.

Con marcador permanente negro o cartulina, añade los ojos y la sonrisa de una calaverita de azúcar en la parte frontal. Barniza por fuera con otra capa de pegamento para darle un acabado brillante y protector.

Faroles rústicos con encaje, mecate y flores secas

Envuelve la sección media del frasco de café con una tira de encaje blanco o yute. Asegúrala usando silicona caliente. En la boca del frasco, da varias vueltas con un trozo de mecate o hilo de cáñamo y haz un nudo o lazo firme.

