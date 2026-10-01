Así puedes atraer prosperidad desde el 1 de octubre, según el Feng Shui

Octubre puede ser una buena oportunidad para renovar los espacios del hogar y prestar atención a aquellos detalles que suelen pasar desapercibidos. Desde la mirada del Feng Shui, el orden, la limpieza y la distribución de los objetos pueden influir en la sensación de armonía dentro de la casa.

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Con algunos cambios sencillos es posible transformar distintos ambientes y crear una atmósfera más agradable. Estas recomendaciones de Feng Shui reúnen hábitos y ajustes que pueden incorporarse durante el mes para favorecer una energía asociada con la prosperidad y el bienestar.

¿Dónde se originó el Feng Shui?

El Feng Shui se originó en la antigua China hace más de 3.000 años y se desarrolló como una práctica vinculada a la forma de organizar los espacios y relacionarse con el entorno. Su nombre significa "viento y agua", dos elementos asociados al movimiento de la energía.

Con el paso del tiempo, sus principios comenzaron a aplicarse en viviendas, jardines y otros espacios para buscar mayor armonía y equilibrio. El Feng Shui presta espacial atención a la distribución de los objetos, la orientación de los ambientes, el orden y la circulación de la energía.

¿Cómo atraer la prosperidad en octubre según el Feng Shui?

Para aplicar las recomendaciones de Feng Shui durante octubre, puedes comenzar por pequeños cambios en distintos ambientes de la casa. Estos son los principales consejos que debes tener en cuenta si quieres atraer abundancia a tus espacios y comenzar el mes con una energía renovada y mayor armonía:

