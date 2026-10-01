5 nombres que suenan bonitos y elegantes para bebés que nacen en octubre
Si estás por tener un hijo que nacerá en estos días, es mejor que sepas cuáles son algunas opciones.
Para todos aquellos padres que están esperando un bebé, seguramente elegir el nombre de ellos suele ser algo difícil, teniendo en cuenta que se generará una discusión sana entre los padres para ver cuál es el elegido y es que hay quienes optarán por seguir la tradición familiar, por algo que sea tendencia o porque quieren inspirarse en algún famoso. En este caso, te vamos a compartir cuáles son los cinco nombres que serán furor en octubre para que puedas ponerle a tu hijo si nace.
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Hay muchos padres que si bien eligen el nombre de sus hijos desde un primer momento, hay quienes esperan al último momento para poder tomar una decisión, y es que no quieren dejarse llevar por nada. Esto, es algo complicado y es que los padres debatirán durante un buen tiempo sobre cuál será el nombre elegido, ya que hay quienes seguirán con la tradición familiar o por algo que esté en tendencia.
Que importancia tiene octubre para elegir un nombre
Si estás por tener un hijo durante el mes de octubre, tienes que saber este mes se caracteriza por tener una identidad propia y es que sus símbolos incluyen el ópalo y la turmalina como piedras de nacimiento, mientras que el cempasúchil y el cosmos figuran entre las más representativas. Por este motivo, es que te vamos a compartir cinco nombres para que le puedas poner a tu hijo en octubre.
5 nombres que suenan bonitos y elegantes para octubre
- Leonardo: es un nombre que se caracteriza por ser elegante, fuerte y que combina tradición y presencia. Es de origen germánico que está relacionado con la fuerza del león y se interpreta como alguien fuerte y valiente
- Rafael: tiene raíces hebreas y su significado se interpreta como ‘Dios ha sanado’, está asociado con protección, bienestar, cuidado y esperanza.
- Irene: es un nombre que evoca paz y está relacionado con la antigua personificación griega de la paz, que le otorga un significado asociado con la tranquilidad, la armonía. Su día es el 20 de octubre
- Bruno: es un nombre que es corto, que tiene personalidad, tiene raíces germánicas y se relaciona con significados como ‘oscuro’, ‘moreno’ y que adquirió una fuerte presencia en Europa y quedó asociado a figuras religiosas
- Sabina: es otro nombre que tiene raíces antiguas y se relaciona con los sabinos, un antiguo pueblo de la península itálica y es atractivo para quienes buscan una opción femenina menos frecuente