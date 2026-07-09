Conoce la frecuencia con la que debes lavar las brochas de maquillaje

Uno de los elementos más utilizados en el maquillaje son las brochas, pero no se las limpia con la frecuencia que necesitan. Estos objetos acumulan residuos, grasa y bacterias que pueden ocasionar brotes de acné, sarpullidos e incluso infecciones.

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Los especialistas manifiestan que el uso de las brochas facilita la transmisión de bacterias por lo que es importante lavarlas con regularidad. Además, la limpieza la conserva mejor.

¿Cada cuánto se deben lavar las brochas de maquillaje?

El lavado de las brochas debes ser cada 7 a 10 días, pero lo ideal sería dos veces por semana y las destinadas al polvo una vez por semana. Esto es importante porque caso contrario los microorganismos pueden ingresar a la piel a través de microlesiones, elevando el riesgo de celulitis y foliculitis, especialmente en personas con piel sensible o propensa al acné.

A la hora de limpiarlas tienes que enjuagar solo las puntas con agua tibia, usar un shampoo suave o clarificante, repetir el enjuague hasta que el agua salga clara y dejarlas secar en horizontal.

Brochas

Ten en cuenta que el ambiente húmedo y oscuro del baño acelera la proliferación de hongos en las cerdas, los cuales transfieres directamente a tus poros la próxima vez que las uses. Luego de que se sequen deberás ponerlas en un lugar seco.

Por otro lado, la esponja de maquillaje acumula suciedad y debe limpiarse con regularidad. Si las usas pues deberás cambiarla cada tres meses porque todo queda incrustado dentro.

Muchas personas optan por lavar las brochas en el lavarropas por lo que es una acción desaconsejada ya que el calor deteriora el pegamento que une la brocha al mango. La recomendación es no prestar estos aplicadores y lavarlos con frecuencia.

Estos consejos deben ser tenidos en cuenta para evitar lesiones en el rostro. La frecuencia del lavado es fundamental.