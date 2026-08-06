Ideas DIY: Cómo armar una lámpara ambiental utilizando botellas de vidrio transparente y luces navideñas sobrantes

“Hazlo tú mismo” es la premisa que sintetizan las siglas en inglés DIY y que se han convertido en una de las propuestas de manualidades más destacas en la actualidad. Cada vez más personas se suman a estas propuestas en la que nos convertimos en protagonistas del proceso de creación de objetos de decoración.

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Las ideas DIY no solo ayudan a incentivar la imaginación y la creatividad en el ámbito del hogar, sino que es una alternativa de entretenimiento y de desconexión de la rutina. Por otro lado, la mayoría de los proyectos incluyen materiales reciclados por lo que tienen un impacto ambiental positivo.

¿Cómo armar una lámpara ambiental?

Los proyectos son muy variados e incluyen diferentes fuentes de inspiración. En esta oportunidad, la idea DIY que se destaca es la que propone crear una lámpara ambiental utilizando botellas de vidrio transparente y luces navideñas sobrantes:

Materiales

1 o 2 botellas de vidrio transparente (de vino, cerveza, vinagre o licor), bien lavadas y sin etiquetas.

1 serie de luces navideñas sobrantes (preferentemente de micro-LED con cable fino de cobre o plateado; si funcionan a pilas o con conector USB, facilitará el manejo).

Alcohol de quemar o acetona (para limpiar perfectamente el cristal).

Opcional: Taladro con mecha/broca para vidrio (6 u 8 mm), cinta de enmascarar, elementos decorativos (ramas secas, pedrería, cuerdas de yute).

Paso a paso

Limpia el vidrio: Asegúrate de que la botella esté impecable tanto por dentro como por fuera. Pasa un paño con alcohol por el exterior para remover cualquier residuo de pegamento. Introduce las luces: Mete la tira de luces LED dentro de la botella poco a poco. Puedes usar un palillo largo o una brocheta de madera para ir acomodándolas si quieres que se distribuyan uniformemente o que queden apelotonadas en la base. Paso del cable o petaca Si usas luces a pilas con petaca pequeña, deja el cable saliendo por la boca de la botella y tapa ligeramente con el propio corcho o con un tapón decorativo (puedes hacerle una muesca al corcho con un cúter para que el cable no se aplaste). Si usas una serie con conector USB o enchufe tradicional, deja salir la punta por el cuello de la botella.

De botellas de vidrio a lámpara ambiental

La idea DIY destacada es una gran opción para darle un toque distintivo a nuestro hogar y con una creación propia. El paso a paso detallado es muy sencillo ya que no hay que perforar el vidrio. Sin embargo, la otra opción que podemos elegir ofrece un acabado profesional ya que debemos hacer una perforación inferior:

