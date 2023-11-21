Gemas del infinito: esto es lo que necesitas saber de ellas

¡Prepárate! Pues este domingo 26 de noviembre vivirás por Azteca 7 la última batalla en Avengers: Endgame, pero para ello, primero debes de conocer las gemas que buscaba Thanos, así que aquí te dejo una rápida y fácil guía para entender la película que marcó el fin de la primera fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué significa cada una de las gemas del guante de Thanos?

Thanos necesitaba juntar las 6 gemas del infinito para poder llevar a cabo su plan y equilibrar el mundo, pero, ¿qué significa cada una?, y ¿qué poderes poseen?

Gema del espacio

Sirve para viajar a través de cualquier dimensión y da el poder de estar presente en varios lugares a la vez. Su color es azul.

Gema de la mente

Esta gema puede crear o alterar conciencias, es capaz de doblegar las mentes a su favor. Es de color amarillo.

Gema de la realidad

Tiene el poder de cambiar la realidad de acuerdo a los deseos del que la porta. Es de color rojo.

Gema del poder

Proporciona una inmensa energía al portador, lo recarga de poder y energía, funciona como una pila para las demás gemas y permite la destrucción. Su color es morado.

Gema del tiempo

Tiene la habilidad de controlar el tiempo, puede adelantarlo, atrasarlo, ver el futuro, crear bucles temporales, fracturas o variaciones. Es de color verde.

Gema del alma

Posee el poder de encontrar y controlar, tanto la vida, como la muerte. Su color es naranja.

¿Cuál es la gema más poderosa?

Dado que el portador tiene el poder de cambiar la realidad a su favor y puede cumplir todo lo que quiera, tanto material como inmaterial, además de que puede controlar el curso del universo, es la gema de la realidad la más deseada por todos los beneficios que otorga.

¿Cuál fue la primera gema que obtuvo Thanos?

La primera gema del infinito que obtuvo Thanos fue la del poder, pues a pesar de que en Avengers: Infinity War no explican cómo la obtuvo, cuando comenzó la batalla contra Hulk y Thor, ya la poseía y por ello, podemos deducir que aniquiló a los Nova Corps de Xandar.