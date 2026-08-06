5 ideas de stickers de Bluey para las libretas de tus hijos; son perfectos si van a ingresar al jardín de niños este 2026
Si a tus hijos les encanta la caricatura de Bluey mira estas ideas de stickers para decorar y personalizar sus cuadernos.
Si ya estás preparando todo para este regreso a clases y buscas cómo decorar las libretas de tus hijos sigue leyendo, ya que tenemos varias ideas de stickers con la temática de Bluey que seguramente le encantarán, en especial si van a regresar o son de nuevo ingreso para el jardín de niños en este 2026.
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El regreso a clases está próximo a ocurrir, sin embargo, es una fecha especial para aquellos pequeños que ingresan por primera vez a un aula, por lo que el entrar al jardín de niños con stickers de Bluey puede hacer que los más pequeños de la casa se sientan más entusiasmados por asistir a clases, además, ayudan a identificar fácilmente sus útiles escolares.
Con personajes adorables, colores llamativos y diseños inspirados en una de las caricaturas infantiles más populares del momento, estas ideas convertirán cualquier libreta en un accesorio único, alegre y perfecto para acompañar a tus hijos durante esta nueva aventura escolar.
5 ideas de sticker de Bluey para decorar las libretas
1.- Bluey y Bingo
Los stickers de Bluey y su hermana Bingo son una opción clásica que transmite alegría, compañerismo, hermandad y complicidad así que puedes colocarlos en el centro de la portada y complementar el diseño con pequeñas huellas, estrellas o nubes.
2.- La familia Heleler
La familia conformada por Bandit, Chilli, Bluey y Bingo son otra opción donde puedes crear una portada cálida que demuestre unión familiar, al ver este diseño hará que tu hijo sienta a sus papás y hermanos cerca de él.
3.- Sticker relacionados con la naturaleza
Combina los personajes de Bluey con elementos coloridos como arcoíris, flores, mariposas, globos y corazones. El resultado será una libreta llena de vida que refleje la imaginación y la energía propias de la infancia.
4.- Bluey con letras y números
Elige stickers donde Bluey aparezca junto a letras, números, lápices o libros, ya que nos solo estará relacionado a las materias donde tu pequeño empezará a conocerlos, sino que harán que sea una portada llamativa y llena de referencias de aparendizaje durante la educación preescolar.
5.- Collage con todos los personajes
Crea una portada divertida utilizando varios stickers pequeños de Bluey, Bingo, Muffin, Socks, Coco, Snickers etc, este tipo de collage llena la libreta de color y permite que cada niño tenga un diseño diferente.
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