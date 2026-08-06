¿Cómo quitar manchas de vino tinto oporto en la ropa blanca? Usa un sencillo hack de limpieza

No hay nada más horrible que tener manchas de vino tinto 'Oporto' en tu ropa blanca, ya que adquieren un aspecto terrible. Por suerte, con un hack de limpieza sencillo podemos lograr eliminar la suciedad.

Para ello, podemos colocar un poco de sal de mesa sobre la suciedad para absorber la mayor cantidad de humedad; déjalo por un par de segundos. Después, haz una mezcla de agua oxigenada con un poco de bicarbonato, dejamos actuar y hacemos el lavado usual.

¿Cómo quitar una mancha de vino tinto ya seca?

Antes de entrar en detalle, es importante que sepas que la mejor opción para eliminar las manchas de vino tinto 'Oporto' hay que actuar al poco tiempo del accidente, pero entendemos que posiblemente se te haya olvidado.

En caso de que la suciedad se haya secado, no temas, puedes usar un hack de limpieza que es muy sencillo; un poco de leche caliente e introducimos la prenda; dejamos el tiempo que sea necesario hasta que la suciedad disminuya.

En el momento en que veamos que la prenda ya no tiene esa mancha, hacemos el lavado habitual; observarás que la suciedad desapareció.

Otra opción que puedes aplicar es el uso de vinagre blanco y detergente líquido, una mezcla que debes dejar actuar por 5 minutos y frotar suavemente antes de lavar.

¿Las manchas de vino son permanentes?

Entre muchos usuarios existe el temor de que las manchas de vino 'Oporto' se hagan permanentes. No debes temer, ya que, al ser limpiadas al instante, podemos evitar que se adhieran al textil.

Solamente se pueden hacer permanentes si son expuestas al calor, ya que en agua caliente, con el uso de una secadora o una plancha. Y al frotar la suciedad, no lo hagas muy fuerte, ya que esto favorecerá a que se expanda.

Siguiendo todas las recomendaciones anteriores y algún hack de limpieza sencillo, lograrás que la suciedad se quite. La clave ante situaciones así siempre será actuar al instante.